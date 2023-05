POLITIC Vineri, 05 Mai 2023, 16:43

Premierul Nicolae Ciucă a reluat vineri tema comasării alegerilor deși social-democrații au transmis public că nu sunt de acord cu acestă idee. Ciucă a spus că în Coaliție se caută în continuare soluţii pentru comasarea măcar a două scrutine dintre cele programate pentru anul viitor.

Nicolae Ciucă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul susține că două treimi din electorat, conform sondajelor de opinie, îşi doreşte această comasare și, în același timp s-ar câştiga mai mult timp pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin programul de guvernare.

„Atunci când am discutat comasarea alegerilor nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că, în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecărui partid, şi cu toţii ştim, toţi partenerii din coaliţie, peste două treimi dintre români văd anul 2024, cu patru - cinci runde de alegeri, ca fiind unul cât se poate de aglomerat. Şi, cum vă spuneam, această proporţie de peste două treimi este de acord ca numărul de alegeri să fie redus. Şi, atunci, căutăm împreună soluţii pentru ca cel puţin două dintre ele să poată să fie comasate, măcar să reducem cu un rând de alegeri", a declarat Ciucă, într-o conferinţă de presă, citat de agenția Agerpres.

Potrivit premierului, anul viitor nu poate fi dedicat preponderent alegerilor, chiar dacă este un an electoral, în detrimentul gestionării chestiunilor legate de guvernare.

Ciolacu: „Să comaseze Gorghiu dacă zice că se poate”

Reamintim că președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat la începutul săptămâni că nu susține comasarea alegerilor de anul viitor nici dacă ar fi constituțională o astfel de măsură.

„În primul rând, alegerile europarlamentare au loc mult mai devreme, iar alegerile locale nu pot fi comasate cu alegerile generale. Constituțional nu se poate. Se discută, dar părerea mea este că nu se poate”, a declarat Marcel Ciolacu, luni seara la Antena3.

Întrebat despre afirmația președintei interimare a Senatului, Alina Gorghiu, care a spus în mai multe rânduri că o comasare a alegerilor este posibilă, Ciolacu a răspuns: „Să comaseze Gorghiu dacă zice că se poate. Eu consider că e corect să gândim ce e mai bine pentru democrație”.

El a mai spus că nu ar susține varianta comasării alegerilor nici dacă ar fi constituțional.

Replica Alinei Gorghiu nu a întârziat să apară. Senatoarea PNL că această temă este în discuție pe masa coaliţiei și că, spre deosebire de PSD, PNL a testat subiectul în sondajele de opinie, iar un grup de lucru din partid a pus pe hârtie argumentele care ţin de constituţionalitate.

„Sondajele de opinie făcute de PNL ar arăta că 67% dintre români ar fi favorabili comasării alegerilor în 2024”, susține Gorghiu. Argumentele aduse de Gorghiu: sondajele de opinie, instabilitatea politică, economii la bugetul de stat, securitatea României, care „nu îşi permite să fie vulnerabilă la nivel regional.