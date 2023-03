POLITIC Joi, 30 Martie 2023, 14:30

HotNews.ro

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a explicat, la o zi după votul din Senat, de ce nu putea fi evitată stabilirea unui parg valoric pentru abuzul în serviciu. Predoiu susține că pentru a constitui infracţiune, această faptă trebuie raportată la un prag valoric sau la o vătămare de o anumită intensitate a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Catalin Predoiu Foto: Guvernul Romaniei

Predoiu argumentează că sub acest prag nu există un vid legislativ, ci dimpotrivă, „funcţionează o contravenţie foarte severă”.

„Sunt două idei principale. Prima, faptul că Senatul nu avea cum să evite decizia Curții Constituționale. Pentru că acolo nu mai vorbeam doar despre un proiect în dezbatere publică, cum era în faza ministerială, acolo vorbeam despre un proiect care trebuia adoptat, un proiect pe care trebuia dat un vot, pentru ca el să devină lege, mai departe, după adoptarea în Camera Deputaților. Acest vot nu putea face abstracție de decizia 392 din 2017 a Curții Constituționale. Or această decizie spune foarte clar, în paragraful 55, că pentru a constituii infracțiune, această faptă trebuie raportată la un prag valoric sau la o vătămare de o anumită intensitate a drepturilor și libertăților cetățenești. În primul rând, Senatul nu putea evita acest prag”, a declarat Predoiu, la Digi 24.

Ministrul Justiției susține că „Senatul a acţionat firesc în includerea unui prag în lege”, invocând decizia 392 a Curții Constituționale prin care judecătorii CCR spun „că absenţa unui astfel de prag a condus la insecuritate în raporturile juridice, la o instabilitate a acestor raporturi juridice, la jurisprudenţă neunitară, deci a arătat şi consecinţele inexistenţei acestui prag”.

Predoiu mai spune că practica anterioară a arătat că foarte multe anchete finalizate cu trimitere în judecată, pe abuz în serviciu au fost judecate de instanţă şi s-au tranşat într-un fel ”în care nu a fost foarte consonant cu acţiunea procurorilor, în sensul că foarte multe inculpări s-au terminat cu achitări, unele chiar pentru motivaţie în sensul că fapta nu există”.

Un al argument prezentat de Cătălin Predoiu este cel potrivit căruia şi în cazul infracţiunilor sub pragul stabilit de Senat există sancţiuni.

”(...) sub acest prag nu există un vid legislativ, dimpotrivă, sub acest prag funcţionează o contravenţie foarte severă. Adică, fapta care nu are drept consecinţe o pagubă care depăşeşte pragul valoric este sancţionată în forma contravenţiei cu amendă foarte dură, dacă este săvârşită cu intenţie, cu amendă de la 20.000 de lei de la 200.000 de lei, iar dacă este săvârşită din culpă, cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000, plus repararea prejudiciului, evident”, a explicat ministrul.”

În concluzie,Predoi susține că „nu poate să fie vorba aici de o acţiune deliberată a Senatului, a lăsa nesancţionate de către lege anumite fapte, dimpotrivă, Senatul a adoptat şi acest amendament”.

”Prin urmare, cred că cei doi piloni ai amendamentelor aduse la Senat, acoperă aceste plaje de fapte care, repet, în trecut, au generat o jurispudenţă neunitară, satisface exigenţele Curţii constituţionale şi, în acelaşi timp, protejează, în două moduri, interesele generale ale societăţii, respectiv, valorile protejate prin infracţiunea respectivă, contravenţia respectivă”, a concluzionat Cătălin Predoiu.

Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care modifică Codul penal și care introduce un amendament prin care se stabilește un prag valoric pentru abuzul în serviciu în cuantum de 250.000 de lei.