POLITIC Marți, 28 Februarie 2023, 18:59

Clarice Dinu • HotNews.ro

​​Ciprian Ciucu a anunțat marți seară că a demisionat de la conducerea PNL București.

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 Foto: Inquam Photos / George Calin

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din #Sectorul6. Le urez succes colegilor din organizația PNL București, colegilor din Consiliul General și le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație, dar și mai puțină politică”, a scris Ciucu pe Facebook.

Câteva motive în context

Ciprian Ciucu a fost ales președinte al PNL București pe 24 iulie 2021, învingând-o în alegeri pe Violeta Alexandru, care ulterior a plecat din PNL pentru a fonda, alături de Ludovic Orban, Forța Dreptei.

Cel mai bine cotat liberal în București, Ciprian Ciucu, a fost unul dintre liderii PNL care nu a susținut alianța cu PSD, stârnind astfel nemultumiri la vârful partidului, mai ales că liberalii iau în calcul o colaborare pentru alegerile locale cu pesediștii.

De asemenea, el a evitat să se poziționeze împotriva lui Nicușor Dan, care la alegerile trecute a fost susținut de PNL la primărie, dar care între timp a pierdut sprijinul liberalilor. PNL i-a dat însă recent un ultimatum lui Nicușor Dan pentru continuarea sprijinului politic, lansând o listă cu 10 condiții de îndeplinit în 6 luni.