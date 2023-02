POLITIC Miercuri, 15 Februarie 2023, 14:48

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu a declarat miercuri, în plenul Senatului, că ia ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată, nu a iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară. Explicațiile acestuia au loc după ce acesta a declarat intr-un interviu că Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT Giorgiana Hosu, a fost achitat, deși o decizie definitivă în cazul acestuia nu fusese pronunțată de instanță.

Cătălin Predoiu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

”În data de 18 ianuarie 2023 am afirmat că un anumit acuzat a fost achitat. În realitate, informaţia pe care o aveam era greşită, procesul fiind încă pe rol, fapt pe care nu îl cunoaşteam, nefiind la curent cu mersul proceselor penale, nu aceasta este activitatea de care mă ocup la minister”, a explicat Predoiu.

Predoiu mai spune că s-a ignorat „ad literam” declarația sa și că „s-a speculat timp de două săptămâni, aşa cum s-a speculat şi astăzi, într-o veritabile mini-campanie politică”.

”După cum am şi declarat ulterior, am luat şi iau ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată, în niciun context, nu am iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură”, a subliniat ministrul Justiției.

Cătălin Predoiu a declarat la sfârsitul lunii ianuarie, într-un interviu pentru Europa FM, că Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT Giorgiana Hosu, a fost achitat, deși o decizie definitivă în cazul acestuia urma să fie pronunțată de instanță în februarie, iar în prima instanță a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.

Ministrul Justiției a revenit apoi, vorbind despre „o afirmație eronată” și cerându-și scuze. El spune că este exclusiv vina sa, pentru că nu a „verificat informația parvenită din surse neoficiale”.