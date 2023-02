POLITIC Miercuri, 01 Februarie 2023, 22:10

Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, a declarat miercuri seară la Prima News TV, despre şeful Romarm, Gabriel Ţuţu, anchetat de DNA în dosarul în care e implicat şi fostul selecționer Victor Piţurcă, că a avut o relaţie foarte proastă cu el şi că a vrut să îl schimbe şi chiar a început procedura, dar avea un contract care era făcut în așa mod „că era foarte greu să îl dai afară, pentru că trebuia să plăteşti multe salarii compensatorii”.

Claudiu Năsui Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am avut o relaţie foarte proastă, am vrut să îl schimb, am început procedura, dar avea un contract care era făcut astfel că era foarte greu să îl dai afară, trebuia să plăteşti multe salarii compensatorii”, a spus fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui, el arătând că „nu crede că era un contract legal, dar acest lucru trebuie demonstrat”, relatează News.ro.

„Lucurile pe care le-am descoperit cât eram ministrul Economiei, să ştiți că am depus plângeri la organele abilitate, în măsura în care am decoperit şi am avut şi dovezi să le dau mai departe”, a mai spus Năsui.

El a continuat: „Ţuţu a rămas, deşi era dinaintea mea pus de Virgil Popescu, graţie acestui contract care este unic. Aveam peste 70 de companii în subordine, niciuna nu avea contractul pe care îl avea dl Ţuţu”, a arătat deputatul USR.

Fostul ministru al economiei a precizat că „în momentul în care a început procedura de demitere a şefului Romarm, de fapt în momentul în care au început să se redacteze actele şi dânsul a aflat de lucrul acesta destul de rapid, s-au înăsprit şi nişte atacuri asupra sa”. „M-au pus puţin pe gânduri”, a adăugat Năsui.

El a precizat că şeful Romarm „a rămas şi în perioada actualului ministru”. „Nu ştiu care a fost interacţiunea actualului ministru de la PSD, domnul Spătaru, cu domnul Ţuţu, în orice caz e bine că statul român mai scapă de el, partea proastă este că nu este vorba doar de domnul Ţuţu”, a comentat Claudiu Năsui.

Acuzațiile DNA în acest dosar

Tribunalul Bucureşti a decis plasarea sub control judiciar a lui Alexandru Piţurcă şi a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu, în dosarul intrumentat de DNA.

Fiul lui Victor Piţurcă, Alexandru, este acuzat de cumpărare de influenţă. Conform DNA, acesta ar fi acceptat condiţiile impuse de Gabriel Ţuţu, directorul Romarm.

„Pe fondul pandemiei generate de virusul COVID – 19, în perioada 19.03.2020 - 10.04.2020, omul de afaceri ar fi acceptat, în mod direct, condiţiile impuse de inculpatul Ţuţu Gabriel în schimbul cărora acesta din urmă ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul M.Ap.N. şi că îi va determina pe aceştia să încredinţeze direct şi fără proceduri publice contracte de furnizare produse de protecţie împotriva coronavirusului asocierii din care făcea parte şi societatea administrată de inculpat. De asemenea, inculpatul Ţuţu Gabriel ar mai fi promis că îi va determina pe aceiaşi funcţionari să efectueze recepţia produselor respective, chiar dacă acestea erau neconforme şi să achite la timp facturile emise în acest sens”, informează DNA.

Şi Victor Piţurcă este cercetat în continuare sub control judiciar.

Alexandru Piţurcă a fost reţinut, marţi, după mai multe ore de audieri la DNA, în dosarul achiziţiilor de măşti neconforme din pandemie. Procurorii au cerut arestarea sa preventivă.

