Deputatul Daniel Gheorghe Rusu, ales pe listele AUR și în prezent neafiliat, a fost condamnat definitiv luni de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la plata unei amenzi penale de 40.000 de lei pentru infracțiunea de compromitere a intereselor justiţiei, după ce a postat pe Facebook informaţii dintr-o anchetă penală.

Daniel Rusu Foto: Facebook

Deputat de Alba, Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis în judecată de Parchetul General la începutul anului 2022, pentru infracțiunea de compromitere a intereselor justiţiei: "Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public, care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă".

Conform presei locale, faptele de care este acuzat Daniel Gheorghe Rusu s-au petrecut în septembrie 2020, când era primar în comuna Şpring din judeţul Alba şi candida pentru un nou mandat de edil.

În 25 septembrie 2020, Daniel Gheorghe Rusu a făcut un "live" pe contul său de Facebook, unde a prezentat o ordonanţă dintr-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeş, adresată Primăriei Şpring, în care apăreau numele unor persoane care făceau obiectul verificărilor organelor de cercetare penală, scrie Agerpres.

Procurorii au explicat că, prin publicarea acelei ordonanţe, Daniel Rus ar fi putut pune în gardă persoanele vizate de ancheta penală.

Daniel Rusu a recunoscut că a fost o neglijenţă să publice documentul venit de la Parchet, însă a susținut că a vrut să se disculpe în faţa alegătorilor după ce a fost acuzat în timpul campaniei electorale că a adus cetăţeni moldoveni să-l voteze.

"Am fost acuzat că am adus 80 de moldoveni în comuna Şpring pentru a mă vota. S-a făcut o comisie şi s-a constatat că nu există fapta. Până s-a închis dosarul, am avut neglijenţa de a prezenta acel proces-verbal venit de la Procuratură pe Facebook, în ultima zi de campanie electorală. Prin acea foaie mă disculpam în faţa cetăţenilor. Riscam să îmi pierd din credibilitatea prietenilor mei. Toată lumea mă suna. Nu am ştiut că nu este încă închis dosarul. Ei au considerat că nu aveam voie să arăt acea hârtie. (...) Eu zic că e un dosar politic, nu e de corupţie sau de altceva. Nu a produs niciun prejudiciu. Nu s-a întâmplat ceva, adică au fugit moldovenii şi nu au mai venit la vot. Am încredere în Justiţie şi nu cred că se va merge atât de departe pentru a avea o condamnare", susţinea Daniel Rusu pentru presa locală.

În final, Daniel Rusu a pierdut alegerile pentru un nou mandat de primar, însă a reuşit să fie ales deputat pe listele AUR. El a plecat din AUR în luna mai, în prezent fiind deputat neafiliat.