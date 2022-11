POLITIC Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022, 11:58

HotNews.ro

Vicepreședintele USR Ionuţ Moşteanu susține că în 2024 Uniunea Salvaţi România trebuie să fie „cel mai mare partid” de la guvernare.

Cătălin Drulă și Ionuț Moșteanu Foto: Inquam Photos / George Calin

„Astăzi suntem cel mai mare partid de opoziţie, însă în 2024 trebuie să fim cel mai mare partid de la guvernare şi vom face asta împreună. Avem 18 luni să ne pregătim. Nu vă mai uitaţi la ce zic sondajele sau diverşi analişti la televizor. USR a fost mereu partidul care a surprins. Nimeni nu ne-au dat nicio şansă în 2016. Nu ne-au dat şanse nici în 2019, nu ne-au dat nicio şansă la locale - la Braşov, la Bacău, la Alba Iulia. Şi am câştigat şi la Braşov, şi la Bacău, şi la Alba Iulia, şi la Câmpulung, şi la Întorsura Buzăului şi în multe alte localităţi. Am câştigat pentru că România are nevoie de USR, de curajul, onestitatea şi energia noastră”, a precizat Moşteanu, citat de Agerpres

El a susţinut că, în prezent, USR este "mai unit, mai hotărât, mai organizat şi mai pregătit" pentru bătăliile care urmează, "mai mult decât a fost vreodată".

„Acum cel mai important e să ne concentrăm pe viitor, pentru că ceea ce urmează sunt 18 luni foarte intense înaintea primelor alegeri din 2024. Trebuie să ne canalizăm cu toţii eforturile către această ţintă, 2024, asta trebuie să facem. Asta face Cătălin, asta fac Dan, Anca, Vlad şi ceilalţi colegi din Biroul Naţional. Asta fac zilnic primarii noştri, asta face Elena la Câmpulung, Dominic la Timişoara, Clotilde la Sectorul 1, Radu la Sectorul 2, Allen la Braşov, Lucian la Bacău”, a spus Ionuţ Moşteanu.

În cadrul Comitetului Politic, desfăşurat la Palatul Parlamentului, liderul USR, Cătălin Drulă, urmează să îşi prezinte programul de preşedinte.

De asemenea, au luat cuvântul: preşedintele Grupului Renew Europe, Stephane Sejourne, co-preşedinte ALDE Europe, Ilhan Kyuchyuk, vicepreşedinţii ALDE Europe Svenja Hahn şi Kira Rudik, preşedintele European Liberal Youth, Dan Aria Sucuri.