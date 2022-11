POLITIC Luni, 07 Noiembrie 2022, 15:35

HotNews.ro

​Mi-a trimis cumnatul niște bani…și poate am omis să îi trec în declarația de avere. Banii nu au fost ai mei, ci ai cumnatului și eu doar îi gestionam. Am greșit că trebuia să îi trec în declarația de avere. Nefiind banii mei am zis că nu trebuie trecuți în declarația de avere”, a spus primarul din Bistrița-Bârgăului.

Agenția Națională de Integritate (ANI) Foto: AGERPRES

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 101.120 Lei și 37.370 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către LABA VASILE, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.

Într-o declarație pentru Digi 24, edilul a precizat că a explicat întreaga situație ANI. „Le-am făcut notă explicativă, le-am scris, acuma e problema lor dacă ei gândesc în felul ăsta”, a spus el.