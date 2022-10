POLITIC Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 17:09

Vicepremierul Kelemen Hunor spune că nu are un doctorat deoarece nu a avut nevoie de aşa ceva şi a catalogat plagiatul ca fiind un furt intelectual care nu este mai puţin decât un furt material. Kelemen Hunor nu a dorit să se pronunţe în privinţa acuzaţiilor de plagiat la adresa premierului Nicolae Ciucă.

Întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum vede problema plagiatului, Kelemen Hunor a precizat că este vorba despre un furt.

”Nu se plagiază. Aşa ceva nu se poate accepta. Furtul intelectual nu e mai puţin decât furtul material. Plagiatul e un furt intelectual. Există nişte reguli şi în literatură, dar mai ales în ştiinţe, în operele ştiinţifice, unde trebuie să spui dacă ai preluat ceva, de unde ai preluat, citezi, indici exact sursa, altfel se consideră furt”, a declarat Kelemen Hunor.

Vicepremierul nu a dorit să comenteze acuzaţiile de plagiat la adresa premierului Nicolae Ciucă.

”Este în acest moment în cercetare şi până când este în cercetare eu n-am cum să mă pronunţ. Nu am citit lucrarea lui Ciucă, nu este domeniul meu, habar n-am ce scrie în lucrare. Unii îl acuză de plagiat. El spune că nu este plagiat, este în cercetare, punct. Din punctul meu de vedere, asta este o poziţie extrem de simplă şi, bineînţeles, orice plagiat trebuie respins şi trebuie condamnat. Aici nu ştim dacă e plagiat sau nu e plagiat”, a subliniat Kelemen Hunor.

Întrebat cine ar trebui să rezolve problema plagiatului, Kelemen Hunor a explicat că acest lucru ar trebui etapizat.

”În primul rând, trebuie să dai cel puţin posibilitatea, o singură dată, de a contesta o decizie şi dacă există această posibilitate, atunci trebuie să ai două trepte, două etaje. Primul etaj trebuie să fie la universitate şi, bineînţeles, pe lângă universitate trebuie să existe un for foarte, foarte curat, cinstit, din oameni, din academicieni, din specialişti, care analizează anumite dosare şi dacă de acolo pleacă cu o anumită decizie, cineva contestă, atunci e de discutat, dacă merge în justiţie sau merge la un for naţional. Eu m-aş duce spre un for naţional şi nu în justiţie, fiindcă în justiţie, judecătorul, nu ştiu dacă e specializat în plagiatură, dar Constituţia îţi dă dreptul să te adresezi Justiţiei. Dar eu n-aş spune că trebuie să fiu, să fie o singură instanţă la nivel central. Universităţile, şcolile de doctoranzi au o responsabilitate. Cei care coordonează doctorate au o responsabilitate. O universitate care produce pe bandă rulantă teze de doctorat dovedite de a fi plagiate are o problemă, are o problemă serioasă. De aceea eu cred că trebuie să mergi în etape şi orice plagiat trebuie condamnat”, a declarat vicepremierul.

De asemenea, Kelemen Hunor a fost întrebat dacă are un doctorat, el răspunzând negativ.

”Nu. Nu am avut nevoie, că nu am ales carieră academică. La un moment dat era să mă înscriu la doctorat. Fostul meu profesor de filosofie tot a insistat, dar cum am spus că nu vreau să fac o carieră academică, n-aveam nevoie de acest doctorat din punct de vedere profesional şi nu m-am înscris la doctoral”, a declarat Kelemen.

Întrebat de ce este o modă printre politicieni de a deţine doctorate, Kelemen Hunor a spus că, după părerea sa, acest lucru se întâmplă din lipsă de titluri nobiliare.

”Nu am înţeles nici eu de ce se întâmplă chestia asta în societatea românească. Că ai nevoie, n-ai nevoie, fugi după doctorate. Titluri nobiliare nu mai există şi atunci unii caută un titlu prin care se ridică deasupra celorlalţi. Fiindcă totuşi, o cercetare ştiinţifică, un doctorat înseamnă că ai făcut un pas mare şi eşti cumva în acel domeniu peste ceilalţi. Dar nu ştiu dacă asta este explicaţia, asta a fost explicaţia pentru mine însumi, fiindcă n-am înţeles de ce aleargă toţi după doctor”, a precizat Kelemen Hunor.

Vicepremierul a adăugat că parlamentarii care deţin doctorate nu au un spor la salariu.

"În cazul politicienilor nu se pune problema, fiindcă un parlamentar nu primeşte mai mulţi bani dacă are doctorat", a declarat Kelemen Hunor.