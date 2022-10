POLITIC Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 14:11

​​Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat sâmbătă, că în anul 2023 pensiile se vor majora, iar creșterea va fi „mai mare decât prevede legea”.

Adrian Câciu Foto: Guvernul Romaniei

Ministrul nu spune însă și care va fi procentul.

„Creşterea pensiilor a fost anunțată și rămâne ultima, să zic așa, discuție de făcut în coaliție, când suntem cu tot bugetul. Nu trebuie să uităm că avem un cuantum suplimentar și la apărare. Nu trebuie să uităm că avem o serie de elemente de care trebuie ținut cont, în sensul în care creșterea economică, evident, se reduce pe anul viitor. Dar creșterea de pensii va fi și va fi mai mare decât prevede legea. Asta pot să spun. N-o să spun procentul", a declarat Câciu, la Antena 3.

Anterior, ministrul Muncii, Marius Budăi, a susținut că majorarea bugetară în cazul pensiilor va fi „de cel puțin 10%”.

„Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar. Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie. Majorarea bugetară va fi începând cu 1 ianuarie cel puţin 10% şi nu va fi nicio majorare în două etape”, a spus Marius Budăi, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat pe 13 octombrie că majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 trebuie să țină cont de posibilitățile bugetare, dar că procentul nu poate fi mai mare de 11%.

Potrivit legii, începând cu anul 2023 valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, comunicați de Institutul Național de Statistică.