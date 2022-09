POLITIC Marți, 06 Septembrie 2022, 18:38

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Parlamentarii AUR au forțat regulamentul intern și au încercat din nou să provoace un nou scandal în plenul Camerei Deputaților, la citirea moțiunii simple împotriva ministrului Virgil Popescu. În replică, ministrul Energiei i-a acordat simbolic medalia Ordinul Muncii, clasa a III-a liderului AUR George Simion.

plen Camera Deputaților Foto: AGERPRES

De această dată, deputații AUR au fost deranjați că ministrul Energiei nu s-a așezat la prezidiu așa cum cere cutuma, atunci când se dezbate un demers îndreptat împotriva unui ministru ci a stat pe locul de deputat, în sală.

Deputații AUR, Viorel Focșa și Titi Aur au mers spre locul în care s-a așezat ministrul dar au fost opriți de colegii de la PNL care nu le-au permis celor doi să se apropie de acesta. Momentul s-a detensionat prin plecarea lui Virgil Popescu la tribună, să-și țină discursul.

În replică, ministrul Energiei a venit la tribuna plenului cu o medalie din perioada comunistă și l-a anunțat pe George Simion că-i acordă medalia Ordinul Muncii, clasa a III-a pentru că a reuşit să depăşească „planul cincinal la propagandă rusească în doi ani şi jumătate”.

„Pentru domnul George Simion, acum eu vă spun că am renunţat demult să îl mai iau în serios pe domnul George Simion. Nu de alta, dar dânsul tot vorbeşte şi nu a venit cu nicio propunere niciodată. Acum înţeleg că se va face o mare manifestare pe 2 octombrie. E în regulă, e dreptul fiecăruia să facă”, a spus Virgil Popescu.

În continuare, ministrul Energiei, Virgil Popescu i-a acuzat pe cei de la USR și AUR că dezbaterea moțiunii este doar ”o declaraţie politică pe steroizi, bună doar să agite puţin lucrurile, de parcă războiul de la graniţă şi contextul european delicat nu ar fi fost suficiente”.

Popescu i-a acuzat pe cei de la USR că sperie românii cu facturile de la gaze şi curent și ca să demostreze că acuzațiile USR sunt nefondate, a fluturat de la tribună factura sa la energie.

„Iată factura mea. Iată cât am plătit eu. Vreau să văd şi factura dnului Drulă, a dnei Prună şi da, Ludovic, vreau să văd şi factura ta! ”Dragi colegi din Opoziţie, haideţi să arătaţi toţi facturile! Este factura mea, unde locuiesc în Bucureşti. E în valoare de 120 de lei. Am consumat 140 de kWh. Este adevărat, am şi o locuinţă la Drobeta Turnu Severin, unde sunt şi prosumator, acolo şi costurile sunt ceva mai mari, pentru că mi-am instalat pompe de căldură, ca să economisesc gaz,”, a explicat ministrul.

Deputații au dezbătut moţiunea simplă iniţiată de USR împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, votul urmând să fie dat miercuri. Moţiunea simplă este intitulată „România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetenţa lui Virgil Popescu” şi a fost depusă de USR în 1 septembrie, în prima zi a sesiunii parlamentare ordinare.