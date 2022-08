POLITIC Vineri, 26 August 2022, 16:20

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Președintele AUR, George Simion se căsătorește religios sâmbătă, 27 august, într-un sat din Vîlcea iar la eveniment sunt așteptați 10.000 de oameni. În ultimele săptămâni, George Simion a mediatizat intens pregătirile pentru nuntă începând cu poze cu verighetele alese până la filmulețe video când își face cumpărăturile la producătorii locali pentru petrecere.

George Simion si sotia sa Foto: Facebook - George Simion

Contactat de HotNews.ro, George Simion a explicat de ce a ales să invite 10.000 de oameni la nunta sa.

„Ne-a fost greu să rămânem la 100 -200 de oameni, nu aveam o locație suficient de mare ca să-mi aduc toți prietenii și așa am optat pentru modelul acesta de sărbătoare câmpenească”, a explicat liderul AUR.

George Simion: Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez nunta, aș arăta că nu suntem capabili să conducem o țară

Întrebat de reporterul HotNews.ro de ce a mediatizat un episod atât de personal, politicianul a replicat: "Tot ce fac eu este un gest politic".

„Orice fac eu este un gest politic și îmi asum (...) Care ar fi fost modelul de nuntă pe care are ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu o sută de oameni, să zburăm în Thassos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vîlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut demult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice”, a subliniat George Simion.

Cine este viitoarea soție a lui George Simion

Despre relația parlamentarului AUR cu viitoare soție nu se știe prea multe. Simion a fost cel care a anunțat într-o emisiune tv că urmează să se căsătorească însă nu a dorit să spună numele viitoarei soții. În presă a apărut informația că aleasă parlamentarului AUR ar fi Iulia Burcea, de profesie controlor financiar la o multinațională.

După câteva săptămâni de speculații în presă, Simion a negat informația și a dezvăluit numele viitoare soții.

„Viața privată am încercat să o țin cât mai discret dar au început să apară în presă relații cu fete cu care nu eram, lucruri care nu erau adevărate și am zis că singura soluție este să ne afișăm public și să fim câte se poate de deschiși. Ajunsesem la niște momente destul de incomode. Începuse presa să spună că sunt cu o doamnă Iulia Burcea ...(Nu am avut niciodată o relație cu această doamnă). Vă dați seama că și viitoarea mea soție suferea așa că am decis să facem totul public”, susține Simion.

Ilinca Munteanu are 24 de ani și absolvit Facultatea de Drept. Într-un interviu acordat la România TV, viitoarea soție a liderului AUR a vorbit despre în momentul în care a cerut-o în căsătorie. Potrivit acesteia George Simion a pus la cale o farsă cu ajutorul unui polițist. Aceasta a fost oprită de polițiști în trafic care are un cadou pentru ea din partea liderului AUR.

Organizarea și logistica asigurată de structura de partid

Oficializarea căsătoriei va avea loc în satul Oveselu din județul Vîlcea, în incinta unui resort de lux. Pentru cununia religioasă George Simion a obținut derogare de la BOR. Mai exact, slujba religioasă va desfășura în incinta complexului , într-o capelă construită special pentru eveniment și va fi oficiată de Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Varsanufie și Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.

George Simion va fi cununat de zece perechi de nași printre aceștia se numără români plecați din țară cu afaceri în străinătate ca de exemplu Marius Deaconescu, Ștefan Voloșoniuc și Petrică Negrea.

La eveniment au fost invitați aproximativ 10.000 de oameni care vor avea acces în incinta complexului pe baza unor brățări ca la concerte. Pentru a securiza perimetrul s-au împărțit pe județe 7.500 de brățări de acces iar invitații au fost înregistrați cu datele personale din cărțile de identitate.

„Noi am organizat foarte multe evenimente, de 15 ani organizez evenimente și știu cum să le organizez ca să nu fie riscuri. Invitațiile au fost împărțite prin prieteni, cunoscuți, prin toată rețeaua noastră din teritoriu, rețeaua partidului. S-au împărțit 7500 de brățari de acces în toate județele. Pentru securizarea perimetrului, colegii au notat datele fiecarui participant nume și prenume. Vor mai fi invitații care vin să ridice brățările în ziua nunții”, a explicat Simion.

Petrecere câmpenească și momente istorice cu daci și romani

„Petrecere câmpenească” este „laitmotivul ”nunții organizate de George Simion împreună cu prietenii și colegii de partid. Liderul AUR dorește ca evenimentul să fi sărbătorit în stil tradițional românesc.

Potrivit acestuia au fost organizate 14 corturi cu tematică din cele 14 regiuni geografice din România iar la petrecere vor performa tarafe și trupe de muzică populară. Printre artiștii care vor cânta la nunta lui Simion se numără Sofia Vicoveanca, Plăieşii, Surorile Osoianu, Sava Negrean Brudaşcu dar și artiști de muzică folk și rock: Phoenix, Adrian Naidin şi Maria Gheorghiu.

De asemenea vor exista și activități pentru copii ca de exemplu teatru de păpuşi, ateliere de desen, grafitti și sculptură și plimbare cu balonul cu aer cald.

„Colegii mi-au promis o mulțime de surprize. Este un moment de bucurie și vrem să redescoperim o parte din tradiții. Vom avea o reconstituire istorică a unei bătălii dintre daci și romani și un spectacol ecvestru. Sunt prietenii noștrii de la Terra Dacica Aeterna și un prieten care face spectacole călare”, mai spune parlamentarul AUR.

Programul nunţii lui George Simion cu Ilinca Munteanu:

ora 12.00 – Cununia religioasă în în bisericuţa de lemn construită special pentru eveniment

ora 14.00 – începerea spectacolului teatru pentru copii, ateliere de desen, grafitti, reprezentație călărie

ora 19.00 petrecerea și masa



ora 23.00 – focul de artificii

Cum achită Simion cheltuielile de nuntă

Liderul AUR susține că a plătitt până acum 12.000 de euro, bani care, potrivit acestuia, provin din donaţii sau sunt cadou de la naşi.

George Simion: „Plătim cu banii din partea nașilor și a prietenilor dar avem și foarte multe servicii și produse. Mai mult de jumătate din acestea care ne sunt oferite ca și dar de nuntă din partea cunoscuțiilor și prietenilor care ne simpatizează. Fiecare ne dăruiește ce are el la îndemână. Domnul Gigi Becali ne-a dat brânză și ciobanii din Polovragi, Vaideieni și Jina- berbecuți pentru proțap”.

După o mediatizare intensă a evenimentului, președintele AUR, George Simion urmează să se căsătorească sâmbătă, 27 august. La petrecere sunt așteptați 10.000 de oameni.