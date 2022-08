POLITIC Joi, 18 August 2022, 15:46

Institutul „Elie Wiesel” se declară „îngrijorat că într-un interval scurt de timp la vârful unuia dintre membrii coaliției de guvernare se aglomerează mesajele care disculpă opiniile rasiste” ale premierului Ungariei, Viktor Orban. Reacția vine după ce deputatul UDMR Zakarias Zoltan a susținut că în discursul ținut de Viktor Orban la Băile Tușnad „nu a fost nimic despre rasism”, el numărându-se printre cei care l-au aplaudat pe premierul ungar.

„În timp ce fostul lider al UDMR a îndemnat la distanțare, actualul lider, un ministru și un parlamentar se poziționează net de partea lui Viktor Orban. Mai mult, prin cele transmise public, pare că „toarnă și gaz pe foc”.

De exemplu, a afirma în 2022 că „nu suntem de acord să se impună o amestecare cu o altă cultură din afara culturii europene. Asta e simplu” este o declarație deschisă de respingere a persoanelor originare de pe alte continente!

Credem că astfel de mesaje pun democrația în pericol.

Amintim că rasismul alături de antisemitism și xenofobie a fost instrumentul ideologic care a dus la exterminarea evreilor și romilor de către Germania și aliații ei, printre care România și Ungaria. Condamnarea rasismului și a xenofobiei este o datorie pe care o avem față de victimele Holocaustului”, a transmis, joi, Institutul „Elie Wiesel”.

Deputat UDMR, întrebat dacă a aplaudat discursul rasist al lui Viktor Orban: „Dar cum să nu? La asta s-a referit domnul premier al Ungariei, că în această regiune noi dorim să nu fim amestecați cu alte culturi”

„Eu nu consider deplasat. A fost o umflare artificială și o neînțelegere(…). Nu a fost nimic despre rasism, eu am fost acolo și am ascultat”, a spus deputatul UDMR într-o intervenție la B1TV.

Întrebat dacă a aplaudat și el discursul, Zakarias Zoltan a răspuns: „Dar cum să nu? Dar cum să nu? Pentru că a fost vorba despre o realitate care este în teritoriul nostru, a fost vorba despre amestecarea culturilor. A fost vorba despre bazinul carpatic, unde de secole diferite comunități creștine se amestecă și trăiesc împărțind același teritoriu. La asta s-a referit domnul premier al Ungariei, că în această regiune noi dorim – și cred că aici nu o să avem o temă de discordie cu nimeni din aceste comunități – să nu fim amestecați cu alte culturi…”.

Declarațiile lui Viktor Orban care au stârnit reacții aprinse

Viktor Orban a iscat un val de indignare prin recentele sale afirmații de la Școala de vară de la Băile Tușnad.

Printre alte declarații grave, din registrul xenofobiei și al rasismului, Orban a cerut negocieri de pace în Ucraina, pe motiv că strategia UE a eșuat și a spus că Budapesta nu este de acord cu intenția anunțată privind reducerea consumului de gaz (n.red- decizia CE a fost anunțată ulterior).

De asemenea, liderul naţionalist ungar în vârstă de 59 de ani, un obişnuit al declaraţiilor controversate împotriva migranţilor, a respins viziunea unei societăţi "multietnice".

"Nu vrem să fim o rasă mixtă", care să se amestece cu "non-europeni", a spus el, înainte de a face o aparentă aluzie la camerele de gazare ale regimului nazist, ceea ce i-a atras critici dure din partea comunităţii evreieşti şi demisia unei consiliere.

