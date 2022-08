POLITIC Marți, 16 August 2022, 10:33

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că marți va avea loc o şedinţă a coaliţiei şi a infirmat că ar exista o tensiune între partide, în contextul absenţei sale de la ceremoniile de luni dedicate Zilei Marinei. Liderul PSD a spus că "prioritatea unu la toată lumea" este să găsească soluţiile cele mai bune pentru preţurile la energie.

"Am avut alt program în cursul zilei de ieri, dar am înţeles că a fost domnul ministru al Apărării”, a spus Marcel Ciolacu despre absenţa de la ceremoniile din Portul Constanţa, dedicate Zilei Marinei, conform News.ro. Liderul PSD a susținut că ”este o speculaţie şi nu are niciun fond”.

Întrebat dacă sunt tensiuni în coaliţia de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Nu sunt, din punctul meu de vedere nu este nicio tensiune, cred că prioritatea unu, la toată lumea, în acest moment, este să găsim soluţiile cele mai bune pentru preţurile la energie”, a mai susținut liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că sunt două componente clare: ”Este acea perioadă când energia este deja vândută şi să vedem abordarea pentru anul viitor, când încă 75% din energie nu este vândută. (...) Din perspectiva Ministerului Finanţelor, este o supraimpozitare a producătorilor, dar aceştia au vândut energia cu această supraimpozitare cu 400 -500 de lei, iar energia, în acest moment, a consumat cât a produs”.

”Trebuie să găsim o soluţie tehnică pentru vârfuri, când nu există soare, de exemplu, sau nu este vântul necesar de a veni energie eoliană, acolo sunt nişte vârfuri de 10 sau 15%, când va trebui făcut importul, dar de asta suntem interconectaţi la Europa”, a arătat Ciolacu.

El a spus că nu consideră corectă ”diferenţa de preţ imensă, de speculă, mai exact, neimpozitată, cum sunt impozitaţi producătorii. ”Deci este o zonă total liberă şi nereglementată, de o perioadă destul de lungă de timp”, a adăugat el.

”De exemplu, noi, statul român, dăm certificate verzi pentru energia verde. Statul român, să dai certificate verzi, iar energia verde din România, produsă în România, să o exportăm sunt lucruri bizare, unde Ministerul Energiei neapărat trebuie să vină cu nişte propuneri”, a mai comentat el.

Marcel Ciolacu a mai spus că se încearcă păstrarea preţului la energie.

El a anunţat că în cursul zilei de marţi va avea loc o şedinţă a coaliţiei de guvernare: ”Mai mult ca sigur, astăzi vom avea o întâlnire”.

Liderii Coaliției s-au reunit și săptămâna trecută, la guvern, iar surse politice au declarat pentru HotNews.ro că pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum rectificarea bugetară, dar și solicitarea PSD privind reglementarea pieței energiei pentru consumatorii casnici. Potrivit surselor citate, PSD și PNL nu au ajuns la un consens privind tarifele la energie.

O temă pe care social-democrații o vor clarificată este reglementarea pieței de energie pentru consumatorii casnici. Propunerea PSD nu este privită cu ochi buni de către liberali, care refuză revenirea la o piața reglementată.

La sfârșitul lunii iulie, social-democrații au anunțat public că se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementării prețurilor la energie și gaze în România, pe o perioadă limitată. Social-democrații au revenit cu această solicitare, prezentată încă de la începutul anului și susțin că "realitatea economico-socială o impune".

În urmă cu o săptămână, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susținea că nu se mai poate continua pe o perioadă lungă de timp cu ordonanţa de urgenţă privind preţurile la energie şi trebuie luate măsuri distincte, pe fiecare domeniu în parte.