Sâmbătă, 06 August 2022

HotNews.ro

​Din închisoare, Elena Udrea se plânge de problemele pe care le au deținuții, de la imposibilitatea femeilor de a intra în contact cu copiii care vin în vizită, la condițiile în care se primesc pachetele de mâncare și tratamentul celor cu probleme psihice.

Elena Udrea Foto: AGERPRES

Fostul ministru povestește , într-o postare-fluviu, pe Facebook, că a reușit, după patru luni să-și vadă copilul, pe care însă nu a putut să-l stângă în brațe din cauza regulilor care prevăd un geam de protecție între vizitatori și deținuți.

„Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta? Prin aceasta regulă, o mamă, condamnată eventual pentru furt din magazine sau pentru vreun abuz in serviciu, are același regim de primire a vizitelor ca un criminal in serie condamnat pe viață. Despre ce protecție poate fi vorba și a cui când vorbim de întâlnirea unei mame cu copilul ei???”, scrie Udrea pe Facebook.

Ea aduce în dicuție și regula legată de pachetele pentru deținuți, susținând că este o „inepție legislativă” faptul că cei încarcerați pot primi un singur pachet cu alimente, o data pe luna, compus din 10 kg mâncare plus 6 kg de fructe și legume.

„Cum poți păstra mâncarea 30 de zile??? Mai ales ca acum, la 30 de grade afară, mâncarea nu rezistă de pe o zi pe alta, având in vedere ca nu exista frigidere aici, sau chiar și iarna este imposibil sa păstrezi mâncarea și mai ales fructele și legumele pentru o lună întreagă. Și care este logica acestei reguli??? Cât timp exista dreptul la a primi 3-5 vizite pe lună, de ce nu se poate împarți cantitatea de mâncare pentru a fi primită in transe la fiecare vizită??? Exista și camere cu 16 femei care oricum sunt supra aglomerate. Unde să mai depozitezi și mâncarea pentru atâtea persoane?”, explică ea.

„E nevoie de o minte luminată și cu bune intenții , care să schimbe ineptiile din legea actuală, dar și ca cei aleși să o aplice și sa își dea jos ochelarii de cal ca sa înțeleagă și spiritul legii, nu doar litera ei!”, adaugă Elena Udrea, reclamând că „persoanele cu probleme psihice grave sunt deținuți în penitenciare în loc sa fie trimise în spitalele de psihiatrie!”.

Ea susține că aceste persoane creează probleme celorlalți deținuți, dar și personalului din penitenciare, provocând scandaluri, bătăi, rănindu-se și neluându-și tratamentul.

„Solutia este simplă, astfel de cazuri trebuie dusi în spitale de psihiatrie, nu să fie trimise sa-si execute pedepsele in închisori. Insă, acest lucru inseamnă ca judecatorii trebuie să dispună internarea in spitale specializate pentru a avea parte de tratament adecvat, nu incarcerarea în penitenciare”, mai spune Elena Udrea.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost adusă pe 16 iunie în România și a fost încarcerată la Penitenciarul Târgșor pentru a executa pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute. După decizia definitivă de condamnare, Udrea a încercat să fugă din țară și a fost prinsă în Bulgaria, unde a stat în arest timp de peste două luni, timp în care s-a derulat procesul de extrădare.