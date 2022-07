POLITIC Miercuri, 20 Iulie 2022, 15:01

Clarice Dinu • HotNews.ro

​Ajuns ministru de Finanțe, Adrian Câciu(PSD) spune că „mediul de afaceri este esențial pentru a afla necesitățile reale ale economiei” (declarația aici). În urmă cu un an însă, avea alte păreri pe care se sfia să le scrie pe Facebook.

Adrian Câciu Foto: Captura Guvern

Mai exact, în urmă cu un an jumătate, Adrian Câciu susținea că 90% dintre antreprenori sunt „babuini”.

Într-un comentariu la o postare, răspunzându-i unui utilizator care spunea că bugetarii sunt plătiți 100% din ce produc privații, Adrian Câciu susținea că „problema este că dezechilibrul este la modul cum sunt plătiți angajații în privat pentru că noi avem doar 10% antreprenori și restul babuini-antreprenori”.

Postarea a fost semnalată de economistul Bogdan Glăvan.

Reacția lui Câciu:

Ministrul Finațelor a iesit pe Facebook cu o postare în care își cere scuze "pentru vorbele din trecut" și mai afirmă că vorbele sale sunt scoase din context.

"Un dialog purtat cu mult timp în urmă pe rețelele sociale, pe vremea când eram un simplu analist economic, este scos din context și folosit azi ca și cum aceasta ar fi poziția mea ca demnitar public.

Adevărul este simplu: ca ministru de finanțe, îi susțin pe toți antreprenorii care își achită corect taxele și își plătesc cinstit angajații. Tocmai de aceea, ministerul pe care îl reprezint are în derulare 6 programe de sprijin pentru firmele românești, totalizând circa 4 miliarde de euro. Pentru toți ceilalți, care aleg soluția evaziunii fiscale, am toleranță zero.

Nu pot să nu recunosc, însă un fapt: ca analist economic, am folosit deseori termeni de care, astăzi, îmi pare sincer rău.

Îmi cer scuze pentru toate vorbele grele din trecut și sper ca faptele mele, respectiv sprijinul pentru mediul antreprenorial românesc, să fie mai importante decât orice declarație contondentă, indiferent cât de veche ar fi."