POLITIC Miercuri, 20 Iulie 2022, 11:21

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Liderii Coaliției se reunesc miercuri, la Guvern pentru a discuta despre măsurile care se impun în combaterea secetei. Pe agenda discuțiilor se află și rectificarea bugetară, susțin surse politice pentru HotNews.ro.

Liderii Coalitiei - Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu si Kelemen Hunor Foto: AGERPRES

Ședința are loc în contextul în care mai multe zone din România se confruntă cu seceta.

De altfel, premierul Nicolae Ciucă a anunțat înființarea unui comitet interministerial care se va ocupa de efectele schimbărilor climatice în agricultură şi de efectele pe care le produce seceta pedologică în acest domeniu.

„Am avut o discuţie cu domnul ministru Daea, miercuri în şedinţa de Guvern, şi, după ce am analizat, am luat decizia ca începând de săptămâna viitoare să înfiinţăm un comitet interministerial care se va ocupa de tot ceea ce înseamnă efectele şi impactul în agricultură al schimbărilor climatice şi, aşa cum am scos în evidenţă, efectele pe care le produce seceta pedologică", a declarat premierul.

De precizat este că până în prezent nu există măsuri concrete anunțate de către Guvern pentru combaterea secetei.

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a anunțat că furnizarea apei este restricționată în peste 200 de localități din 17 județe, din cauza secetei pentru că, potrivit instituției, rezerva de apă este în scădere, dar suficientă pentru toţi beneficiarii care se alimentează centralizat din sursa de apă de suprafaţă.