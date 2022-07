POLITIC Luni, 04 Iulie 2022, 10:33

HotNews.ro

​​Într-un mesaj fluviu în care prezintă realizările guvernului pe care-l conduce, premierul Nicolae Ciucă susține și că a făcut evaluarea miniștrilor„pe baza a zece criterii obiective raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii româneşti”.

Sedinta de guvern - Nicolae Ciuca Foto: Guvernul Romaniei

Concluzia la care a ajuns: și-au făcut treaba.

„Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, şi al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanţarea măsurilor luate din surse interne şi externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenţie şi m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a ţintelor, jaloanelor şi reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă şansa accesării acestui mecanism de finanţare european. Aceeaşi importanţă am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziţia României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 şi pregătirii proiectelor pentru finanţarea din actualul exerciţiu financiar. Modul în care resursele naţionale şi europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor şi dezvoltării comunităţilor este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale”, a spus premierul .

El trece în revistă măsurile pe care guvernul PNL-PSD-UDMR pe care-l conduce le-a luat, amintind de programul Sprijin pentru România, compensarea cu 50 de bani a prețului la carburanți sau majorarea valoarea tichetelor de masă, a normei de hrană pentru pacienţii din spital.

„Am preluat responsabilitatea guvernării în urmă cu şapte luni, într-un moment în care economia era afectată de doi ani de pandemie, iar românii aveau nevoie de măsuri ferme care să le aducă siguranţă. Am trecut împreună peste criza sanitară, am stabilizat criza energetică, iar acum gestionăm şi avem sub control efectele pe care România, asemenea multor state, le resimt ca urmare a războiului din Ucraina. Am acţionat coordonat la nivelul Guvernului şi Coaliţiei de Guvernare, în strânsă colaborare cu preşedintele României. Programul de Guvernare cu care am pornit la acest drum are ca principii de bază transparenţa, rezilienţa, stabilitatea, echitatea şi eficienţa, prin aplicarea cărora punem în centrul preocupărilor noastre cetăţeanul”,, mai spune premierul în mesaj.

Mesajul integral al premierului: