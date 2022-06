POLITIC Marți, 14 Iunie 2022, 16:16

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat marți, la cinci zile de la prăbușirea podului de la Luțca, că este convins că preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ Ionel Arsene are maturitatea politică necesară de a se autosuspenda de la şefia filialei PSD Neamţ pe perioada anchetei.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Nu ştiu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Judeţean este beneficiarul, nu cel care urmăreşte fazele, nici de proiectare şi nici de expertiză. Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică şi eu ştiu că este un bun coleg şi pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ ar detensiona acest moment până când vin rezultatele anchetei. Am avut discuţii deoarece este colegul meu şi este normal să avem aceste discuţii”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi la Parlament.

Președintele PSD a precizat că a discutat deja cu Ionel Arsene pe această temă.

În urmă cu cinci zile, un pod rutier s-a rupt în judeţul Neamţ, iar un autocamion şi o autoutilitară au fost surprinse în zonă. În urma acestui eveniment, un bărbat a fost rănit.

Președintele Consiliului Județean, Ionel Arsene, spunea într-un mesaj postat pe Facebook în 13 noiembrie, la redeschiderea podului, că au fost făcute teste de rezistență și că podul este sigur: „Vă garantez că zeci de ani, podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă”.

Ulterior, Arsene a afirmat că podul rupt de la Luţca se afla "în curtea" constructorului deoarece Consiliul Judeţean nu a făcut încă recepţia finală.