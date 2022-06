POLITIC Duminică, 12 Iunie 2022, 11:12

HotNews.ro

Eurodeputatul Dragoş Pîslaru, demisionar din USR şi cofondator al partidului REPER, afirmă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că ieşirea USR de la guvernare afost o greşeală, fiind o acţiune mult prea impulsivă, potrivit news.ro. Pîslaru consideră că maturitatea şi responsabilitatea politică înseamnă să te gândeşti mai mult la consecinţe în cazul în care iei o decizie, chiar dacă aceea pare corectă în momentul respectiv.

Dragoș Pîslaru Foto: Facebook

Dragoş Pîslaru a fost întrebat, duminică, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă crede că ieşirea USR de la guvernare a fost o greşeală şi a afirmat: ”Da,ieşirea de la guvernare a fost greşită”.

Întrebat dacă a spus atunci în partid că renunţarea la guvernare este o greşeală, europarlamentarul recent demisionar din USr a precizat: ”Nu, pentru că nu totdeauna ai capul suficient de limpede să îţi dai seama de lucrurile acestea şi , până la urmă maturitatea se câştigă prin greşeli şi învăţând din ele”.

Pîslaru a explicat că, la momentul ieşirii USR de la guvernare, valorile formaţiunii ”au fost puternic îndoite sau chiar fracturate de către partenerii de la guvernare”.

”Ne aducem aminte de PNDL, de faptul că se punea pe masă folosirea unor bani într-un mod discreţionar, în condiţiile în care avem resurse europene şi oricum ceream o minimă transparenţă în folosirea acestor resurse”, a mai afirmat europarlamentul, fondator al REPER.

Potrivit acestuia, ieşirea de la guvernare nu a însemnat ”numai o ţâfnoşenie la adresa schimbării miniştrilor USR”, ci a fost vorba despre ”lucruri strict legate de valorile” USR.

”Acuma de ce zic că a fost o greşeală, nu neapărat indignarea noastră a fost greşită în acel moment, indignarea fost foarte corectă, dar, dacă am fi stat şi am fi încercat să gândim un pic că vom ajunge într-un scenariu în care să avem o coaliţie PNL-PSD...(...) Uitându-ne acuma în retrospectivă, cred că a fost o greşeală. Cred că am reacţionat poate prea impulsiv în acel moment şi acuma, cu siguranţă, cred că una din lecţiile învăţate este să te gândeşti foarte, foarte mult la consecinţele pe care acte care par corecte la momentul respectiv le pot avea”, a mai afirmat Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, responsabilitatea politică nu înseamnă doar să acţionezi rapid, ci şi să înţelegi consecinţele actelor tale.

”De asta, cred că lecţia este clară, nu ar fi trebuit să ieşim de la guvernare. Ar fi trebuit să rămânem să ne luptăm, pentru ca toţi cei care ne-au dat un mandat de reprezentare să găsească în continuare că suntem acolo şi că reprezentăm în continuare oameni”, a mai afirmat europarlamentarul.

USR a ieşit de la guvernare, în septembrie 2021, după ce premierul de atunci Florin Cîţu a decis să-l demită pe ministrul USR al Justiţiei Stelian Ion, motivâd că a refuzat să avizeze Programul Anghel Saligny.