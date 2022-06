POLITIC Sâmbătă, 11 Iunie 2022, 16:20

Marian Enache a fost ales, sâmbătă, preşedinte al Curţii Constituţionale (CCR).Votul a fost secret şi a avut loc după ce noii judecători la CCR au depus jurământul în faţa preşedintelui României, informează un comunicat al instituţiei.

Marian Enache Foto: cdep.ro

Mandatul preşedintelui CCR este de trei ani.

Noii judecători al Curţii Constituţionale (CCR) - Mihaela Ciochină, Laura-Iuliana Scântei şi Bogdan Licu - au depus jurământul la Palatul Cotroceni, sâmbătă. Mandatul lor este de nouă ani.

"Vă doresc noilor judecători constituţionali mult succes. Vă felicit şi vă doresc să faceţi aşa cum aţi jurat. Este o muncă de mare răspundere şi sunt convins că o veţi duce cu succes la bun sfârşit. La fel, doresc mult succes judecătorilor constituţionali care îşi continuă mandatul şi tuturor împreună vă doresc să vegheaţi la respectarea Constituţiei şi să fiţi un factor de echilibru în societatea din România", a transmis preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei oficiale.

Cine este Marian Enache

Enache a fost deputat FSN in 1990-1992 si PDSR in 1996-2000. Ulterior a făcut parte din UNPR, de unde a demisionat.

Potrivit CV-ului de pe site-ul Camerei Deputatilor, Enache, in varsta de 61 de ani, a absolvit facultatea de drept in 1977 si a obtinut un doctorat in stiinte juridice in 1998.

Enache s-a prezentat la inceputul sedintei. "Am cateva publicatii in drept constitutional, parlamentar, administrativ si in general in problematica constitutionala. De asemenea vreau sa va invederez faptul ca am lucrat in cateva institutii publice, cunosc mai bine procesul politic si legislativ din Romania, raporturile dintre institutii. Am facut parte din adunarea constituanta a proiectului de constitutie a Romaniei, am vazut cum s-a nascut aceaste lege fundamentala.

Fac parte din grupul celor care au propus infiintarea Curtii Constitutionale. La inceput aceasta institutie a avut mare rezistenta in romania, era considerata "exotica" in peisajul institutional."

Activitate profesională:

1977-1990: avocat în Baroul Iași, Baroul Vaslui;

1990:membru în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională (CPUN);

1990-1992: deputat, Adunarea Deputaților, Parlamentul României;

vicepreședinte al Adunării Deputaților; vicepreședinte al Comitetului Adunării Constituante, membru al Comisiei de redactare a Constituției României; membru al Comisiei de redactare a proiectului de Regulament al Adunării Deputaților;

1993:consilier prezidențial – Direcția juridică a Președinției României;

1993-1996: ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova;

1996-2000: deputat, Camera Deputaților, Parlamentul României; membru al Comisiei juridice, de disciplină, și imunități; membru al Comisiei de validare;

1998-2010: avocat în Baroul București;

2011-2012: secretar general adjunct al Camerei Deputaților;

2012-2016: deputat, Camera Deputaților, Parlamentul României;

membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.