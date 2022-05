POLITIC Duminică, 29 Mai 2022, 15:15

Marcel Ciolacu s-a răzgândit. Liderul PSD spune acum că revizuirea Constituției nu este „o urgență”. În urmă cu trei săptămâni afirma însă că „este un demers care trebuie pornit repede”.

Ciolacu, în Parlament Foto: AGERPRES

Marcel Ciolacu, 29 mai:

„Eu am promis, când colegii mei m-au ales preşedinte, întâi interimar pe urmă preşedinte la PSD, am făcut o promisiune că PSD nu va mai ieşi din agenda cetăţenilor şi urgenţele pe care le au românii. Nu cred că în acest moment este o urgenţă modificarea Constituţiei. Există, în schimb, teme de dezbatere pe modificarea Constituţiei, dar nu cred că într-un climat cu criză energetică, război şi criză economică urgenţa noastră numărul unu este modificarea Constituţiei”

Marcel Ciolacu, 10 mai:

„Sunt ferm convins că nici eu, nici dumneavoastră nu modificăm Constituţia astăzi. Este un demers care trebuie pornit repede. Eu astăzi am făcut un anunţ că ar fi cazul să pornim acest demers, ţinând cont şi de majoritatea pe care o avem. Cred că corect ar trebui constituită o comisie specială şi de la Cameră şi de la Senat, cum se face acum şi cu legile siguranţei naţionale şi acolo trebuie pornit acest demers”

Liderul social-democraţilor consideră însă că ar trebui să se analizeze unde este „depăşită” Constituţia României şi care ar fi urgenţele.

„Nu ştiu, reorganizarea administrativă dacă am fi făcut-o la timpul respectiv când au făcut-o şi polonezii am fi avut o altă rată de absorbţie a fondurilor europene şi administrativ am fi fost pregătiţi mult mai bine pentru aceste vremuri. Suntem singurul stat care avem trei nivele administrative. (...) Lipseşte un nivel administrativ. (...) Lipseşte regiunea", a explicat preşedintele PSD la Prima TV, citat de Agerpres.

Întrebat dacă până în 2024 se va schimba forma de guvernământ şi dacă România va rămâne republică semi-prezidenţială, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu pot să garantez acest lucru. Haideţi să depăşim urgenţele pe care le au românii. (...) Poate facem şi echipe de lucru în interiorul coaliţiei pentru această discuţie şi dacă românii vor considera oportun vom face aceste modificări".