POLITIC Luni, 23 Mai 2022, 19:56

Ionut Baias • HotNews.ro

Cristian Ghinea îl acuză pe Marcel Boloș, ministrul ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), că mărește inutil schema de personal prin angajarea a peste 500 de oameni și spune că Programul Național Redresare și Reziliență (PNRR) este doar un pretext deoarece acolo nu vor merge mai mult de 30 de oameni noi față de cei 75 care lucrează acum.

Cristian Ghinea Foto: Cristian Ghinea / Facebook

„Atenție: e o minciună că vor munci la PNRR. Direcția lăsată de mine cu 75 de posturi crește la 105. Atât. În plus, propune trei noi secretari de stat și doi noi subsecretari de stat. Plus încă doi Secretari Generali adjuncți. Eu am avut două posturi de SGA și am folosit doar unul singur. El face 4.”, scrie Ghinea pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru USR mai acuză că toți acești 536 de noi angajați vor avea sporul obișnuit de fonduri. Nu poți să creezi posturi unde unii au sporul și alții nu au. Sporul de fonduri poate fi reformat în întregul său și dat pe performanțe individuale.

„Se apropie funia de par însă. Încep investitorii în datoria României să nu mai vrea să cumpere noi titluri. Guvernarea securisto-socialistă merge spre faliment și austeritate. Sparg banii ca un bețiv falimentar care mai bagă un shot. Și apoi va spune că e vina străinătății, a lu Putin, a UE, a FMI care le va salva fundul. Oricine nu ei. Mă ajută cu ceva faptul că am refuzat să cresc costurile statului român și am livrat proiectul de țară? Da. Dorm bine”, scrie Ghinea.

România pregătește în prezent prima cerere de plată de 3 miliarde de euro pentru Programul Național Redresare și Reziliență (PNRR), iar pentru a o depune trebuie îndeplinite trei condiții a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la finalul ședinței de Guvern. Acesta a explicat și de ce Executivul a aprobat reorganizarea MIPE și crearea a sute de noi posturi.

Cele 3 condiții pentru ca România să depună prima cerere de plată din PNRR

Potrivit ministrului Marcel Boloș, pentru a depune cererea de plată de 3 miliarde de euro, trebuie îndeplinite trei condiții și anume:

„Prima este cea referitoare la aranjamentele operaționale ale Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv a mecanismelor intermediare de verificare a jaloanelor și țintelor pe care le avem de derulat împreună cu Comisia Europeană. Acest document a fost semnat și transmis la Comisia Europeană, pentru că este un angajament din partea României și a Comisiei Europene.

Apoi a doua condiție pe care o avem de îndeplinit este cea referitoare la sistemul de management și control și, din acest punct de vedere, suntem în etapa de conciliere cu autoritatea de audit a problematicilor referitoare la sistemul de management și control al PNRR-ului;

Și a treia condiție este cea referitoare la milestone-uri, respectiv jaloane și ținte care trebuie să fie încărcate în platforma oficială a Comisiei Europene, pentru ca să putem să depunem în mod oficial cererea de plată numărul 1”, a declarat Marcel Boloș.

Acesta a precizat că din acest punct de vedere este necesară și reorganizarea MIPE, un proiect de HG adoptat luni de Guvern prin care vor fi create peste 530 de noi posturi.