POLITIC Joi, 12 Mai 2022, 14:31

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit joi, despre necesitatea modernizării și îmbunătățirii a Constituţiei, însă trebuie să existe o dezbatere în Parlament cu aceste modificări. Declarația șefului statului apare la câteva zile după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu a readus în atenția presei tema revizuirii Constituției.

Iohannis si Ciolacu, consultari Cotroceni Foto: Presedintia Romaniei

„Cred că, după atâţia ani, e nevoie de o îmbunătăţire, o modernizare a Constituţiei, însă nu îmi doresc să cădeţi în capcana discuţiilor de dragul discuţiilor. E o temă foarte importantă, foarte sensibilă, dar în acelaşi timp deschisă pentru tot felul de scenarii şi interpretări”, a declarat președintele României, după vizită la Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti.

În opinia lui Klaus Iohannis revizuirea Constituției ar trebui să răspundă la întrebarea dacă președintele României trebuie ales de popor, cu „multe puteri”, sau este de preferat un președinte ales de parlament, cu o poziție mai degrabă protocolară.

„Trebuie să clarificăm ce înseamnă alegeri anticipate, când şi cine declaşează alegerile acestea. Un ministru interimar poate sta 45 de zile, dar dacă criza durează 145 de zile ce facem? Rămânem fără Guvern? E absurd. Chiar poziţia preşedintelui, discuţia există de când am scăpat de comunism şi discuţia este vrem preşedinte ales de popor cu puteri multe sau vrem preşedinte ales de Parlament care are o poziţie mai degrabă protocolară. Deocamdată suntem în situaţia în care suntem. Preşedintele este ales de popor are atribuţiile pe care le are”, a explicat preşedintele Klaus Iohannis.

El a mai spus că „această chestiune nu se poate tranşa de mass-media, ci de discuţiile din Parlament. Dar discuţia e una foarte complicată şi va duce la foarte multă învolburare în spaţiul public”.

„Da, e nevoie de anumite schimbări în Constituţie şi e nevoie de discuţii aşezate pentru a face statul să funcţioneze mai bine”, a completat şeful statului.

Declarația președintelui Klaus Iohannis apare în contextul în care și președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat săptâmâna aceasta că trebuie modificată Constituţia, având în vedere că societatea se modernizează şi a menţionat că este necesar ca acest proces amplu să fie "pornit repede".

Președintele PSD a precizat că trebuie constituită o comisie specială în acest scop. "Sunt ferm convins că nici eu, nici dumneavoastră nu modificăm Constituţia astăzi. Este un demers care trebuie pornit repede. Eu astăzi am făcut un anunţ că ar fi cazul să pornim acest demers, ţinând cont şi de majoritatea pe care o avem. Cred că corect ar trebui constituită o comisie specială şi de la Cameră şi de la Senat, cum se face acum şi cu legile siguranţei naţionale şi acolo trebuie pornit acest demers", a adăugat Ciolacu.

Pentru revizuirea Constituției este nevoie de votul a două treimi din Parlament pentru a validat un proiect d elege în acests sens. Proiectul noii Constituții trebuie supus votului populației printr-un referendum.