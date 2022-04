POLITIC Marți, 19 Aprilie 2022, 17:02

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Prim-vicepreședintele PNL, Lucian Bode a declarat marți, la Parlament, că Florin Cîţu este susținut de partid și "nu riscă să fie sancţionat". Declaratia acestuia are loc în contextul în care parlamentarii PNL s-au întâlnit la prânz cu premierul și președintele PNL, Nicoale Ciucă la vila Lac.

Florin Cîțu, Senat Foto: Senatul Romaniei

"Nu riscă să fie sancţionat şi Florin Cîţu rămâne preşedintele Senatului, susţinut de PNL. În al doilea rând, n-aş vedea ca o critică - sigur că domnia sa îşi exprimă o opinie, eu spun că unul dintre cei mai buni specialişti pe care PNL îl are pe zona de finanţe şi expertiză în finanţe publice. Noi şi astăzi am avut o întâlnire la Vila Lac în care am discutat despre toate aceste aspecte, în interiorul partidului. Vom continua să discutăm, acum, sigur, îngrijorări putem să avem fiecare. Unii putem avea şi argumente, alţii mai puţin", a declarat Bode, la Parlament.

Declaratia prim-vicepreședintelui PNL are loc în contextul parlamentarii PNL s-au întâlnit la prânz cu premierul și președintele PNL, Nicoale Ciucă la vila Lac pentru a discuta despre viitorul partidului.

Mai mulți lideri din conducerea partidului sunt nemulțumiți de faptul că Florin Cîțu critică în continuare Guvernului condus de Nicolae Ciucă. În interiorul PNL s-a discutat despre înlocuirea fostului președinte de la șefia Senatului după ce în 2023 se va face rocada în Coaliție iar Nicoale Ciucă va ceda funcția de premier PSD-ului. Astfel, Nicolae Ciucă ar urma să preia șefia Senatului după ce își va termina mandatul de premier.