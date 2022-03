POLITIC Joi, 31 Martie 2022, 20:07

HotNews.ro

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat că la prima şedinţă a conducerii PSD va propune excluderea din partid a lui Dumitru Coarnă, care, alături de alţi trei parlamentari, s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Bucureşti, relatează News.ro. Preşedintele social-democraţilor a mai spus că PSD este un partid pro-european, care a avut un rol decisiv în aderarea României la Uniunea Europeană şi NATO şi care condamnă ferm agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei.

Dumitru Coarna Foto: Agerpres

„Voi propune excluderea domnului deputat Dumitru Coarnă din Partidul Social Democrat, în prima şedinţă a conducerii partidului. Acţiunile domnului Coarnă sunt total contrare viziunii PSD despre democraţie, libertate şi drepturile fundamentale”, a scris Ciolacu, joi, pe Facebook.

Liderul social-democraţilor a adăugat că „PSD este un partid pro-european, care a avut un rol decisiv în aderarea României la Uniunea Europeană şi NATO şi care condamnă ferm agresiunea armată a Ucrainei de către Federaţia Rusă”.

Anunţul vine după ce Dumitru Coarnă a făcut parte dintr-un grup de patru parlamentari care s-au întâlnit miercuri cu ambasadorul Federaţiei Ruse, Valery Kuzmin, pe tema „Memoriului privind Neutralitatea României, Pacea de la Bucureşti”. Din delegaţie au mai făcut parte senatoarea Diana Şoşoacă şi deputaţii Mihai Lasca şi Francisc Tobă.

Reacția lui Dumitru Coarnă: M-a luat prin surprindere şi pe mine. Eu nu am nicio problemă dacă PSD doreşte să mă excludă. Respect decizia

Deputatul Dumitru Coarnă a afirmat joi, pentru agenția News.ro, că a fost surprins de anunţul liderului social-democraţilor Marcel Ciolacu potrivit căruia va propune excluderea sa din PSD. El a adăugat că dacă partidul va hotărî excluderea sa, atunci va respecta această decizie şi va activa ca deputat independent.

„Propunerea dumnealui o respect, dacă aceasta este dorinţa dumnealui sau a partidului. M-a luat prin surprindere şi pe mine acest lucru. Eu nu am nicio problemă dacă PSD doreşte să mă excludă, domnul Ciolacu. Foarte bine. Respect decizia. Chiar m-a luat prin surprindere. O să rămân independent, dacă voi exclus. Nu am niciun proiect, nu am discutat cu nimeni”, a declarat Dumitru Coarnă.

Întrebat de News.ro despre motivul audienţei pe care a avut-o împreună cu alţi trei parlamentari la ambasadorul rus Valery Kuzmin, deputatul Dumitru Coarnă a explicat că a fost „folosită diplomaţia”, iar mesajul era de a încerca să fie evitat un război.

„Am folosit diplomaţia şi mesajul nostru era să evităm războiul. Mesajul nostru funcţionează în acelaşi spirit al valorilor euroatlantice”, a completat Coarnă.