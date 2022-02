POLITIC Miercuri, 16 Februarie 2022, 12:15

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Comisiile juridică și pentru drepturile omului au avizat miercuri, patru candidați din cinci pentru funcția de judecător la CEDO. Un vot negativ a primit procurorul Horaţiu Radu, după ce parlamentarii au reluat procedura de vot în urma unor neînțelegeri privind transmiterea rezultatului votului. Avizul comisiilor de specialitate este unul consultativ, Guvernul fiind cel care va înainta propunerile României către Consiliul Europei.

CEDO Foto: DreamsTime

Cei cinci candidaţi au fost audiaţi, marţi, de Comisiile juridică şi pentru drepturile omului ale Parlamentului, dar şedinţa s-a terminat fără un anunţ oficial privind avizul asupra candidaţilor, votul fiind reluat miercuri de mai multe ori, din motive de procedură.

Inițial toate cele cinci propuneri au primit aviz favorabil dar membrii comisiilor de specialitate au reclamat că votul a fost înregistrat greșit de către președinta comisiei Juridice, Laura Vicol. O parte dintre membrii comisiilor au susținut că votul pentru fostul agent guvernamental la CEDO, Răzvan Horațiu Lazăr a fost înregistrat greșit acesta primind de fapt un aviz negativ.

Laura Vicol a anulat votul și a anunțat reluarea ședinței și a votului pentru miercuri,la ora 12:00. Astfel, în urma ședinței de miercuri patru din cei cinci candidați propuși au obținut avizul pozitiv. Sebastian Rădulescu a primit 66 de voturi "pentru", 5 voturi "împotrivă" şi două abţineri, Bogdan Iancu - 57 de voturi "pentru", 6 voturi "împotrivă" şi 10 abţineri. Candidații de rezervă Claudia Jderu - 58 pentru, 4 au votat împotrivă şi 6 s-au abţinut și Mihaela Tofan a primit 51 de voturi "pentru", un vot împotrivă şi 20 de abţineri.

Candidatura lui Horaţiu Radu a fost respinsă cu doar 29 de voturi pentru, 30 au votat "împotrivă" şi 20 s-au abţinut, avizul fiind unul negativ.

La audieri fiecare candidat și-a prezentat activitatea, potrivit agenției Agerpres.

Dr. Sebastian Răduleţu de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova a menţionat, la audieri, că are o experienţă destul de importantă în domeniul drepturilor fundamentale ale omului. "În ultimii 10 ani m-am ocupat mai ales de cauzele privind drepturile penale. (...) De asemenea, sunt pe lista avocaţilor cu drept de a pleda în fata Curţii Internaţionale. Am o experienţă internaţională în domeniul protecţiei drepturilor fundamentale", a arătat Răduleţu.

Bogdan Iancu, conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, a precizat că şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităţii academice şi de cercetare în afara ţării. "Am scris despre reforma anticorupţie, despre rolul organizării sistemelor judiciare", a arătat el.

Procurorul Horaţiu Radu a amintit că a îndeplinit, între altele, funcţia de agent al Guvernului României la CEDO şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi de secretar de stat în MAE, fiind şi profesor de mai bine de 15 ani. "În faţa CEDO am susţinut din partea României peste 1.000 de cazuri. (...) Cunosc foarte bine atât sistemul judiciar din România, cunosc sistemul executiv, cunosc foarte bine şi procedurile legislative din România. La Curtea Europeană de Justiţie am susţinut peste 100 de dosare, peste 300 de proceduri de infringement. (...) Cunosc problemele existente la nivel instituţional din România. (...) Cunosc standardele Consiliului Europei", a afirmat el.

Claudia Jderu, judecător în cadrul Secţiei penale a Curţii de Apel Bucureşti, are 20 de ani vechime în magistratură, fiind detaşată pentru şase luni în cadrul Biroului agentului guvernamental din cadrul MAE. "Întreaga activitate pe care am desfăşurat-o mă recomandă pentru funcţia la care am aplicat", a susţinut Jderu.

Mihaela Tofan, profesor universitar la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, doctor în drept al Universităţii Bucureşti, este avocat la Baroul Iaşi de peste 20 de ani. "Lucrez, în principal, în zona fiscalităţii şi afacerilor, contencios administrativ şi fiscal. (...) Cred că sunt pregătită la acest moment pentru a face faţă unei provocări în ipostaza de judecător al CEDO", a spus ea.

Avizul comisiilor, care este consultativ, va fi comunicat Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind ulterior transmis Guvernului.

Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au trimis, pe 8 februarie, comisiilor juridice scrisoarea ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru un aviz comun.

Pe 17 decembrie 2022 va înceta mandatul judecătorului ales în numele României - Iulia Antoanella Motoc.