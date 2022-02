POLITIC Marți, 15 Februarie 2022, 11:24

HotNews.ro

Congresul USR urmează să fie organizat în acest an, iar până acum s-au conturat două variante: iunie sau octombrie, a declarat marți preşedintele interimar al partidului, Cătălin Drulă.

Catalin Drula Foto: Agerpres

La Congresul USR urmează să fie ales noul președinte al partidului, după ce Dacian Cioloș a demisionat în 7 februarie.

Cătălin Drulă a spus, marți, la RFI, că "în mod sigur" Congresul USR va fi organizat în acest an și s-au conturat două opţiuni: luna iunie sau luna octombrie.

"Vom lua o decizie în săptămânile următoare, în funcţie şi de situaţia pandemică şi de criza internaţională care este în zona noastră. (...)

Vom alege varianta în care să avem un calendar care să fie cât mai responsabil. Cred că şi publicul s-a săturat de aceste congrese din partide.

Anul trecut a fost anul congreselor pentru o parte din partide şi cred că e important să ne suprapunem corect peste agenda publică, deoarece congresele inevitabil tind să fie un moment de uitat spre intern, iar eu vreau să ne axăm pe o privire către public, către electorat, către România", a afirmat președintele interimar al USR.

În ceea ce privește demisiile din partid după plecarea lui Dacian Cioloș de la șefia USR, Drulă a spus că în ultima perioadă aproximativ 400 de membri USR şi-au dat demisia, dar alte 200 de persoane s-au înscris în partid.

Cătălin Drulă a preluat funcția de președinte interimar al USR în urmă cu o săptămână, având în vedere că, potrivit statutului partidului, în cazul demisiei președintelui funcția este preluată de vicepreședintele care a obținut cel mai mare număr de voturi la ultimul congres.

Următorul pas este declanșarea procedurii de organizare a unui congres extraordinar al USR, pentru alegerea unui nou președinte.

Reamintim că în 7 februarie Biroul Național al USR - dominat de echipa lui Dan Barna - a respins noul program de reforme în partid propus de Dacian Cioloș, de care acesta președinte al USR a condiționat rămânerea la șefia partidului. Pentru proiectul lui Cioloș au votat 11 din cei 25 de membri ai conducerii partidului. În aceste condiții, Dacian Cioloș a demisionat de la șefia USR. El a spus că este o decizie firească și de bun simț, din moment ce programul său a fost respins. Cioloș a mai spus că nu mai are de gând să candideze pentru funcția de președinte al formațiunii, pentru că "nu are rost", și nici să reînființeze vechiul Plus.