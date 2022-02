Drulă afirmă că USR va organiza în acest an un congres pentru alegerea preşedintelui

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, afirmă că în cursul acestui an USR va organiza un congres pentru alegerea preşedintelui partidului. Întrebat dacă va candida pentru această funcţie, Drulă spune că nu a decis în această privinţă, potrivit News.ro.





"Noi provenim din două organizaţii care au fuzionat, USR şi PLUS, acest proces de fuziune ar fi trebuit să se încheie cu alegerea unui preşedinte unic, care a fost Dacian Cioloş. Probabil că, fiind în situaţia de a alege unul dintre preşedinţii celor două organizaţii din care s-a făcut fuziunea, lucrurile au fost mai dificile, într-o anumită adaptare. Eu cred că de alaltăieri suntem într-o nouă epocă, eu nu am fost preşedinte nici la USR, nici la PLUS, sunt într-un interimat, vom avea un Congres”, a afirmat Cătălin Drulă, miercuri seară, la Digi 24, întrebat fiind de ce a ajuns USR în situaţia ca preşedintele recent ales al partidului, Dacian Cioloş, să demisioneze.

Întrebat când va avea loc Congresul, Drulă a răspuns: "Nu am avut această discuţie în Biroul Naţional, în price caz, anul acesta”.

Oficialul USR a explicat că nu poate avansa o dată aproximativă în privinţa Congresului, el arătând că aceasta depinde de evoluţia situaţiei sanitare create de pandemia de COVID-19.

De asemenea, întrebat dacă va candida pentru funcţia de preşedinte al USR, Cătălin Drulă a răspuns: "Nu am luat încă o decizie în acest sens".

"Nu ştiu să existe în momentul de faţă candidaţi anunţaţi” a adăugat Drulă.