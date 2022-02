Cîţu, despre afirmaţiile ministrului de Finanţe: Mi se pare aberantă o astfel de declaraţie - am auzit o maşină, o familie, imediat mi-am adus aminte de comunism

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, fost premier şi fost ministru al Finanţelor, îi răspunde actualului titular al portofoliului Finanţelor, Adrian Câciu, care a lansat la HotNews.ro ideea modificării Codului Fiscal în sensul supraimpozitării persoanelor care au mai multe bunuri, Cîţu afirmând că astfel de propuneri îi amintesc de comunism şi că oamenii care au succes nu trebuie penalizaţi, potrivit News.ro.

"Mi se pare aberantă o astfel de declaraţie - am auzit o maşină, o familie, m-am adus aminte de comunism. Nu ne vom întoarce în comunism atât timp cât Partidul Naţional Liberal este în acest compromis la guvernare", subliniază el. Referindu-se la decizii luate la nivel de minister al Finanţelor, Cîţu afirmă că "dacă cineva este azi acolo şi nu poate, să spună, că vin alţii care pot".





"Eu îmi aduc aminte, din păcate, vremea comunismului, când cam asta era: o maşină, o familie şi atunci greu, stăteai cinci ani de zile să-ţi iei o maşină. Cam aşa sună şi asta. Pentru Partidul Naţional Liberal – şi o spun asta ca o linie roşie – proprietatea privată e sfântă. Oamenii care muncesc, oamenii care au venituri, care au plătit impozite, au plătit taxe, nu trebuie penalizaţi pentru că au avut succes în viaţă, trebuie încurajaţi. Niciodată nu vom fi de acord cu astfel de măsuri. Mi se pare aberantă o astfel de declaraţie – am auzit o maşină, o familie, imediat mi-am adus aminte de comunism – nu ne vom întoarce în comunism atât timp cât Partidul Naţional Liberal este în acest compromis la guvernare nu se va întâmpla acest lucru. Le-am promis românilor în 2020, când am candidat, că nu vom introduce taxe noi. Nu vom introduce taxe noi. Am arătat în cea mai cruntă criză economică din ultima sută de ani că poţi să ai venituri la buget mai mari chiar dacă scoţi impozite şi taxe, deci am arătat că se poate. Dacă cineva este azi acolo şi nu poate, să spună, că vin alţii care pot”, a afirmat Florin Cîţu, miercuri seară, la TVR.

Întrebat dacă afirmaţia sa de final este o ofertă din partea PNL să preia Ministerul Finanţelor, Cîţu a răspuns: "Întotdeauna este pe masă”.

Fostul prim ministru a respins şi ideea revenirii la impozitul progresiv, spunând că acest subiect, la fel ca şi cel privind suprataxarea, au fost închise la momentul negocierilor pentru formarea coaliţiei cu PSD.

"În Partidul Social Democrat sunt sigur că sunt astfel de discuţii, este conform ideologiei. Dar în acest compromis cu Partidul Naţional Liberal la guvernare este imposibil”, a adăugat Cîţu.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat, miercuri, într-un interviu acordat Hotnews, modificarea Codului fiscal, de la jumătatea anului, în ideea de a intra în vigoare din 2023, după ce va exista o dezbatere cu toţi actorii implicaţi.





Ministrul a spus că, pe zona de taxare a proprietăţilor, este posibil ca persoanele fizice care au mai multe apartamente, de exemplu, să plătească mai mulţi bani, precum şi cei care au mai mult de două maşini.