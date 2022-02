VIDEO Primul mesaj al lui Cătălin Drulă după ce a preluat șefia USR în urma demisiei lui Cioloș: "Vom face opoziție pe bune. Coaliția contrafirii are zilele numărate"

USR va face "opoziție pe bune", iar "coaliția contra firii are zilele numărate", a declarat marți Cătălin Drulă, cel care a preluat conducerea interimară a partidului după demisia lui Dacian Cioloș.

Drulă le-a mulțumit lui Dacian Cioloş şi Dan Barna, spunând că fără ei această fuziune nu ar fi existat și făcând apel la unitatea partidului.

El a mai afirmat că are mare încredere în viitorul USR, care "va face opoziție pe bune, va lupta cu un sistem inert și va arăta unde se risipește resursa bugetară" și a precizat că partidul va avea echipe de monitorizare pentru fiecare instituție a statului.

"Coaliția contra firii are zilele numărate", a spus Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a preluat funcția de președinte interimar. al USR, având în vedere că, potrivit statutului partidului, în cazul demisiei președintelui funcția este preluată de vicepreședintele care a obținut cel mai mare număr de voturi la ultimul congres. Acesta este Cătălin Drulă.





Următorul pas ar fi declanșarea procedurii de organizare a unui congres extraordinar al USR, pentru alegerea unui nou președinte.





Reamintim că luni Biroul Național al USR - dominat de echipa lui Dan Barna - a respins noul program de reforme în partid propus de Dacian Cioloș, de care actualul președinte al USR a condiționat rămânerea la șefia partidului. Pentru proiectul lui Cioloș au votat 11 din cei 25 de membri ai conducerii partidului.

În aceste condiții, Dacian Cioloș a demisionat de la șefia USR . El a spus că este o decizie firească și de bun simț, din moment ce programul său a fost respins.

Cioloș a mai spus că nu mai are de gând să candideze pentru funcția de președinte al formațiunii, pentru că "nu are rost", și nici să reînființeze vechiul Plus.





"Nu puterile mi-au lipsit mie, ci încrederea că putem colabora împreună. Puterea nu trebuie să o concentreze un singur om. Şi în USR nu cred că va reuşi nimeni, niciun om, nici din afară, să concentreze puterea şi de unul singur să ducă partidul într-o anumită direcţie", a afirmat Cioloș.





El a precizat că va rămâne în partid și și-a îndemnat colegii să nu plece din USR, și "să continue să se bată pentru ca acest partid să se modernizeze".

Dacian Cioloș a fost ales președinte al USR PLUS în 1 octombrie 2021, cu 19.603 voturi (50,9%), față de 18.908 de voturi (49,1%) pe care le-a obținut contracandidatul său, Dan Barna, voturile fiind exprimate online. Rezultatul a fost validat apoi la congres.





Este primul mesaj transmis de Drulă după demisia lui Dacian Cioloș.Întrebat dacă va candida pentru un mandat plin de președinte al USR, Cătălin Drulă a spus că nu a luat încă o decizie.