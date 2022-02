Cătălin Drulă, mesaj pentru membrii USR: Vreau să facem tot ce ţine de noi să ştergem liniile de separare şi să lucrăm uniţi pentru viitor

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, afirmă, într-un mesaj transmis membrilor USR, că formaţiunea este „singurul partid cu adevărat liberal din această ţară şi, în prezent, singurul partid de opoziţie cu soluţii”. „Vreau să facem tot ce ţine de noi să ştergem liniile de separare şi să lucrăm uniţi pentru viitor”, transmite Drulă, care se declară convins că Dacian Cioloş „va continua să aibă o contribuţie importantă la viitorul acestui proiect”.









„Dragi membri USR, vă scriu acest mesaj într-un moment dificil pentru USR. Nu e primul prin care trece partidul nostru, dar am construit împreună cel mai democratic şi cel mai transparent partid politic din România. Şi tot împreună vom merge mai departe. Suntem singurul partid cu adevărat liberal din această ţară şi, în prezent, singurul partid de opoziţie cu soluţii pentru România”, a arătat Drulă, într-un mesaj transmis pe grupurile interne din partid, informează News.ro.

El a adăugat că reprezentanţii USR au „multă treabă de făcut în beneficiul alegătorilor” şi al cetăţenilor acestei ţări, adăugând că au resursele pentru a-şi face „această datorie”.„De la bun început am fost un partid viu, în care dezbaterea şi uneori ciocnirea de idei a fost nu numai prezentă, ci încurajată. Ne aprindem repede, suntem pasionaţi de ceea ce facem, dar în focul dezbaterii ne mai şi scapă cuvinte. Cred că e momentul să ne uităm în jur, la colegii noştri. Împreună suntem cei care am muncit la creşterea acestui partid. Lângă noi avem surori şi fraţi de idei. Nu suntem inamici, suntem o mare familie care îşi doreşte modernizarea României”, a continuat Drulă.El i-a mulţumit lui Dacian Cioloş pentru contribuţia sa la misiunea USR, spunând: „Am lucrat multă vreme împreună şi avem multe momente frumoase de care să ne amintim. Sunt sigur că va continua să aibă o contribuţie importantă la viitorul acestui proiect”.„Dragi colegi, vreau să facem tot ce ţine de noi să ştergem liniile de separare şi să lucrăm uniţi pentru viitor. E momentul unui RESET. Sau cum se spunea pe vremea lui Ion Creangă, “cele rele să se spele, cele bune să se adune”. Îmi doresc să privim către viitor, să construim încrederea între noi. Şi să dăm încredere României în noi”, a încheiat Cătălin Drulă. Dacian Cioloş şi-a anunţat oficial, luni seară, demisia din funcţia de preşedinte al USR. „Atâta vreme cât nu am avut în Biroul Naţional susţinere pentru acest plan am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia (...) Credinţa mea e că USR e în continuare o alternativă politică pe scena politică din România, o alternativă la extremism”, a afirmat el. Cioloş a precizat că preşedinte interimar va fi Cătălin Drulă, dar şi că el nu va mai candida la funcţia de preşedinte al USR, la Congres.