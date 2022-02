Dan Barna, într-un mesaj intern, replică pentru Cioloș: ”Nu merge așa, când nu îți convine reinventezi partidul... Ne spui sec și arogant: votați sau plec”

După ce Dacian Cioloș a venit în fața conducerii partidului propunând un program pentru 2022-2024 care prevede o serie de măsuri prin care practic schimbă raporturile de putere în partid, Dan Barna spune, într-un mesaj intern, că are intenția de a muta decizia partidului în afara forului de conducere ales statutar, potrivit Digi 24. Acesta îl acuză pe președintele USR că îl „incomodează” majoritatea.

„Alegerile noastre de după fuziune ne-au adus în situația în care tu ai câștigat Președinția. Am recunoscut fair rezultatul. În același timp, nu ți-au plăcut rezultatele alegerilor pentru Biroul Național. Am aflat și din presă că majoritatea te incomodează. Am pus asta pe seama perioadei de acomodare. Astă seară am aflat însă că, în opinia ta, nimic nu funcționează, că totul trebuie schimbat. Propui ca partidul să fie condus din afară. Comitete și comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu știm. Practic ne propui golirea de sens a USR și înlocuirea cu comitete și comiții”, a scris Barna, într-un mesaj intern, dezvăluit de Digi 24.