Ciucă: Nu este deloc adevărat că Guvernul vrea să-și asume creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani / Ministrul PSD al Muncii: Nu suștinem acest proiect și din cauză că speranța de viață în România este mult sub media UE

"Pentru că am avut câteva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vis a vis de prelungirea vârstei de pensionare la 70 de ani aș vrea să anunț că nu este deloc adevărat. Nici măcar nu am avut o discuție la nivelul acesta și din tot ceea ce știm până în acest moment este vorba despre o posibilitate, ca benevol, dacă coineva dorește să rămână în activitate până la 70 de ani. Guvernul nu a discutat și nu poate să-și asume răspunderea pe un astfel de demers.", a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Premierul i-a cerut în acest sens și ministrului Muncii, Marius Budăi, să vină cu detalii pe acest subiect, iar acesta a negat la rândul său."Așa este, nici în Coaliție, nici în Guvern nu am avut această discuție. Posibilitatea ca o persoană să rămână în câmpul muncii există și acum în lege. Poate opta, bineînțeles există și o bonificație dacă rămâne doar în serviciu și nu încasează pensia.Putem discuta dacă mărim sau nu acea bonificație sau să vedem în această reformă a pensiilor pentru care am făcut acel grup și pentru care trebuie să lucrăm alte prevederi.Și din cauza faptului că speranța de viață în România este scăzută, mult sub media UE, așa cum ați spus și dvoastră, nu susținem acest proiect.", a declarat Marius Budăi.