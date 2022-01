Fostul prefect de Argeş Emanuel Soare demisionează din PNL: Sunt alături de toţi liberalii autentici şi îi invit să reflecteze asupra noii orientări pesediste promovate de noua conducere a PNL

„După trei ani de la intrarea mea în politică alături de PNL, am decis să DEMISIONEZ din funcţia de Prim-Vicepreşedinte şi din calitatea de membru al PNL. Mi-a fost foarte greu să iau această demisie şi mă despart de PNL cu sufletul apăsat. Am convins peste 70.000 de argeşeni să ne voteze în campania pentru alegerile locale, arătând că suntem oameni serioşi, loiali principiilor şi valorilor liberale care au construit România modernă. Am arătat că suntem singura opţiune pentru mai bine în faţa unei guvernări locale de stânga, complet neperformantă”, a scris sâmbătă, pe Facebook, Emanuel Soare.Acesta acuză conducerea PNL Argeş că se comportă nestatutar.„Din păcate, noua conducere a PNL Argeş, impusă complet nestatutar, calcă în picioare toate principiile democraţiei şi moralităţii politice. Nu comunică cu membrii activi, nu se consultă cu organizaţiile în stabilirea noilor birouri de conducere, înlătură toate persoanele care au promovat idei împotriva politicilor PSD şi aduce persoane care nu au nici măcar calitatea de membru PNL sau sunt din alte judeţe în componenţa noului Birou Politic Judeţean”, a mai scris Soare.El le cere tuturor liberalilor autentici să reflezteze şi să ia cea mai bună decizie.„Sunt alături de toţi liberalii autentici care mai sunt, încă, în PNL, le înţeleg frustrarea şi nemulţumirile şi îi invit să reflecteze asupra noii orientări pesediste promovate de noua conducere a PNL şi să ia, de urgenţă, decizia pe care o consideră corectă faţă de ei înşişi, faţă de credinţele lor şi faţă de electoratul de dreapta, liberal. În condiţiile actuale, nu poţi rămâne în PNL şi să te comporţi ca şi cum nimic nu s-a întâmplat şi să speri că electoratul va uita şi va mai vota vreodată PNL”, a mai scris Soare.Emanuel Soare a fost prefect şi subprefect al judeţului Argeş.