Război pe față în PMP. Cristian Diaconescu acuză un puci în partid, după ce 46 de lideri au convocat un Congres de urgență / Cum s-au desfășurat ostilitățile

​La nici un an de la alegerea în fruntea PMP, Cristian Diaconescu e pe cale să fie debarcat de la conducerea formațiunii. 46 din cei 69 de lideri din Colegiul Național s-au întâlnit miercuri seară și au decis convocarea pe 19 februarie a unui Congres în care să se aleagă o nouă conducere. Joi dimineață, printr-o postare pe Facebook, Cristian Diaconescu a acuzat că atât ședința, cât și convocarea Congresului sunt ilegale.







Miercuri noaptea pe pagina de Facebook a PMP a apărut o postare în care se anunță că s-a întrunit Colegiul Național al partidului cu prezența a 46 de lideri din 69 și a hotărât convocarea Congresului PMP în data de 19 februarie 2022 pentru alegerea unei noi conduceri naționale, cu procedură de vot online.





Joi dimineață, Cristian Diaconescu, președinte al PMP, a scris pe pagina personală de Facebook că ședința a fost ilegală. „Au încercat să legitimeze aceasta adunare, inducând în eroare participanții că eu și colegii mei din Conducerea Centrală am fi parte din această inițiativă. Ca să fie clar, NU am inițiat, NU am participat la întâlnire, NU legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar”, a scris el.







Diaconescu amenință că cei care au avut inițiativa convocării Congresului vor „cunoaște consecințele în scurt timp”. „Comunicarea pe pagina oficială a partidului este în acest moment compromisă, ceea ce se postează acolo nu reprezintă poziția oficială a Conducerii Centrale”, mai spune el.