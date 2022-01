Ambasadorul Israelului la București condamnă atitudinea jignitoare a liderilor AUR față de Holocaust: Ideologiile și manifestările radicale îşi fac simţită prezenţa şi astăzi

ES @DavidSaranga despre declarațiile care minimizează tragedia Holocaustului:



”Legea privind introducerea disciplinei şcolare <<Istoria Evreilor. Holocaustul>>, adoptată de Parlamentul României şi promulgată recent de Preşedintele Klaus Iohannis, oferă elevilor prilejul de a înţelege acest episod crunt, dar şi importanţa compasiunii”, a mai transmis David Saranga.

”Este important de menţionat că acestea se încadrează în definiţia negării Holocaustului emisă de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului (IHRA), aceeaşi instituţie care a adoptat definiţia antisemitismului în timpul preşedinţiei române. Reacţiile extremiste ne amintesc că ideologiile şi manifestările radicale îşi fac simţită prezenţa şi astăzi. Sunt convins că poporul român va alege adevărul istoric în defavoarea discursului antisemit”, a conchis ambasadorul Israelului în România.

”Condamn vehement atitudinea şi afirmaţiile jignitoare ale unor lideri politici care au considerat potrivit să califice genocidul din timpul Holocaustului drept o «temă minoră» de abordat în sistemul educaţional din România. Am susţinut constant că informarea justă şi obiectivă asupra ororilor care s-au petrecut în timpul Holocaustului din România este necesară pentru a evita ca astfel de tragedii să se repete” a transmis ambasadorul într-un mesaj publicat pe Twitter și Facebook.David Saranga mai spune că noua generaţie trebuie sa cunoască în profunzime aceasta pagină neagră din istoria omenirii, astfel încât să înţeleagă că antisemitismul, xenofobia şi intoleranţa nu îşi au locul în societatea de astăzi şi că acestea contravin valorilor democratice şi europene însuşite de România.Diplomatul a adăugat că „astfel de afirmaţii constituie o dovadă făţişă fie a lipsei de asumare, fie a ignoranţei.AUR a solicitat, luni, ministrului Educaţiei Sorin Cîmpeanu includerea Limbii române, a Istoriei şi a Limbii engleze printre disciplinele la care se organizează olimpiade.În comunicatul de presă, AUR atrage atenţia că, în ultimii ani, a putut fi constatată „o acţiune sistematică de subminare a calităţii învăţământului din România prin ridicarea la rangul de «materii» a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului, etc.), în paralel cu reducerea importanţei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generaţii: ştiinţele exacte, Limba şi literatura română, Istoria naţională”.