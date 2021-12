Ghinea, analiză pe proiectul bugetului de stat: Țepele din buget și frăția securiștilor în cifre

Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea acuză coaliția PNL-PSD-UDMR că se laudă că au prins în bugetul de stat pe 2022 cei mai mulţi bani la investiţii după ce „a pozat la capitolul investiţii banii de la PNRR intraţi în casă”. Acesta a adăugat că au fost alocate sume mai mari la Servicii şi la Administraţia Prezidenţială, în detrimentul Justiţiei şi bani mai mulţi la bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă, în defavoarea domeniului Cercetării.





„Bugetul: PNRR vs Anghel Saligny. Ţepele din buget şi frăţia securiştilor în cifre. În buget au apărut 20 miliarde lei în plus la investiţii. Aşa, brusc. Văd titluri triumfaliste: cei mai mulţi bani la investiţii, din toate bugetele. De fapt, au pozat la capitolul investiţii banii de la PNRR intraţi în casă. Cu plăcere! În toate analizele pe situaţia macro-economică, blocajul implementării PNRR este top la categoria riscuri. Este vital să stăm cu ochii pe subiect, să ajutăm unde putem, să criticăm unde merită. Deci, trenul cu bani de la PNRR intră în buget şi se vede la categoria investiţii. Ce se întâmplă cu trenul de bani de la Anghel Saligny? Ştiţi acel program mamut cu care "dezvoltau" România. Ţineţi-vă bine: au pus credite bugetare 300 milioane lei”, scrie Cristian Ghinea, pe Facebook.Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene a mai precizat că au fost amânate mai multe creşteri, cum ar fi pensiile.„Ştiţi cum zbiară PSD că a trecut diverse legi prin care face şi drege? Acum sunt la putere şi ar putea să le aplice. Corect? Ei bine, aceste legi sunt în vigoare şi PSD amână: deşi a dat lege, PSD nu creşte pensiile cu 40%; deşi au dat legi, PSD nu aplică cupoan­ele sociale pentru educaţie, indemnizaţiile de vacanţă şi de performanţă la bugetari. Pur şi simplu le amână. Deşi au pixul potrivit. Spuneţi celor care zic că votează PSD pentru că le dă. Se dă pe gură doar, însă la guvernare, PSD le dă ţepe. Şi un caz şocant. Statutul ceferiştilor creşte salariile. PSD şi PNL îl votează în Parlament, USR se opune cu argumentul că nu e ok să mai creăm categorii speciale. PNL şi PSD amână în bugetul lor aplicarea legii. CFR-ştii fac grevă. Grindeanu iese şi zice că ”nişte domni dinaintea mea au creat nişte aşteptări”. Cât de nesimţit poţi să fii?”, a mai explicat Ghinea.