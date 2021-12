Conducerea CSM prezintă raportul de activitate pentru anul 2021

Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, în şedinţa de plen de marţi, raportul de activitate pentru anul 2021, anunță news.ro. În decembrie anul trecut, preşedintele CSM, Bogdan Mateescu, afirma, la începutul mandatului, că acest an trebuia să fie unul "al reconstrucţiei". În septembrie, el declara că aşteptările sale în ceea ce priveşte Justiţia "nu au fost atinse".Raportul de activitate al CSM pe anul 2021 va fi prezentat în şedinţa care va începe la ora 13.00 şi va avea loc la Facultatea de Drept din Bucureşti.Preşedintele Klaus Iohannis a participat de mai multe ori la şedinţa de bilanţ a CSM - în anii anteriori aceasta fiind şi şedinţa de alegere a noii conduceri, şeful statului afirmându-şi sprijinul necondiţionat pentru justiţie.În 3 decembrie 2020, preşedinte al CSM a fost ales Bogdan Mateescu, care afirma, în proiectul de management, că nici în anul anterior Consiliul nu a reuşit să aibă un mesaj unitar, iar procedura apărării independenţei ”este în continuare departe de a fi eficientă”. Mateescu susţinea atunci că anul care urmează - 2021 - trebuie să fie un an "al reconstrucţiei".De altfel, în 4 martie 2021, Plenul CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară, după afirmaţiile care s-au făcut în spaţiul public cu privire la sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosarul 10 august. Magistraţii au respins, însă, cererea ministrului Justiţiei de la acea vreme, Stelian Ion, de apărare a sistemului judiciar în ansamblul său.Tot în luna martie, preşedintele CSM, Bogdan Mateescu, a sesizat Inspecţia Judiciară pentru a face verificări în vederea apărării independenţei procurorilor, faţă de afirmaţiile ministrului Justiţiei de atunci Stelian Ion, din cadrul unui interviu. Stelian Ion anunţase că va cere procurorului general să efectueze un control în unităţile de parchet pentru a verifica modul în care sunt declinate sau preluate anumite dosare, în contextul clasării dosarului 10 august de către DIICOT. El susţinea că va sesiza Inspecţia Judiciară în cazul fostului procuror-şef DIICOT Georgiana Hosu după ce un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea de redeschidere a dosarului 10 august formulată de aceasta.Preşedintele CSM considera că declaraţiile lui Stelian Ion "ar putea fi percepute ca generalizând încălcări ale legii în activitatea parchetelor”.În septembrie, Bogdan Mateescu atrăgea atenţia, la inaugurarea Palatului Justiţiei Prahova, că în ţară există instanţe care fac stocuri de lemne pentru iarnă şi stocuri de hârtie "pentru a putea folosi dosare care în mod retrograd rămân în formă scrisă”. Judecătorul afirma că aşteptările sale în ceea ce priveşte Justiţia "nu au fost atinse”, el făcând apel la reprezentanţii puterilor statului să contribuie la reglarea "anomaliilor” din acest domeniu."Aşteptăm în continuare, aşa cum mărturisesc, o experienţă personală, că am aşteptat în acest an de mandat, în sfârşit aşteptăm o discuţie care să aducă justiţia, discursul, statutul într-o zonă de echilibru. Fără să vreau să se interpreteze în vreun fel, cu mâhnire vă împărtăşesc că aşteptările mele nu au fost atinse şi aşteptările dumneavoastră în egală măsură. Este momentul - al câtelea oare? - dar este momentul unui început în abordarea interinstituţională între puteri, în construcţia durabilă a unor instituţii judiciare şi nu o joacă politică sau la nivel de discurs în activitatea statului român pe care cu toţii îl servim, fiecare cu atribuţiile fiecăruia”, afirma preşedintele CSM.