Prima cerere DNA votată în Parlament după formarea noii majorități. Aviz pentru percheziția informatică în cazul deputatului Miuțescu

Camera Deputaţilor a aprobat, luni, cererea privind percheziţia informatică în cazul deputatului Adrian Miuţescu, ex-PNL. S-au înregistrat 227 voturi pentru, 23 împotrivă şi 9 abţineri.





Este prima cerere a DNA care este votată în Parlament după formarea noii majorități PNL-PSD-UDMR.











„Sunt aici pentru că nu vreau să fiu pus în situaţia ca în alte cazuri să se spună că m-am ascuns în spatele imunităţii parlamentare pentru a opri, să zicem, o cercetare sau o solicitare a Parchetului General. Din acest punct de vedere, nu am venit aici ca să spun să votaţi împotrivă. Am venit în schimb să vă spun că eu consider că ceea ce este prezentat în referatul respectiv nu mă simt vinovat în niciun fel şi nu mi-am folosit nici influenţa, nici autoritatea pentru a obţine foloase pentru mine sau pentru alte persoane. În acelaşi timp, pot să spun că toate aceste lucruri se bazează pe nişte discuţii purtate, am constatat acum când am văzut acest referat că mi s-au ascultat telefoanele din aprilie 2021 şi că aceste discuţii, care sunt nişte discuţii colegiale, politice, nu fac altceva decât să ne pună de multe ori pe toţi în situaţia de a purta aceste discuţii şi a fi într-o ipostază de acest gen", a declarat Miuţescu.



Joi, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil cererii DNA de încuviinţare a efectuării unei percheziţii informatice în cazul deputatului Gheorghe Adrian Miuţescu, suspect de săvârşirea a opt infracţiuni.



Pe 24 noiembrie, Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat Camerei Deputaţilor încuviinţarea pentru efectuarea unei percheziţii informatice în dosarul în care este vizat deputatul Gheorghe Adrian Miuţescu, suspect de săvârşirea a opt infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.



Pe 12 noiembrie, DNA Piteşti a anunţat că preşedintele PNL Argeş, deputatul Adrian Miuţescu, este urmărit penal într-un dosar privind fapte de corupţie.





Adrian Miuțescu și-a dat demisia din PNL alături de Ludovic Orban, pe 23 noiembrie.







Adrian Miuţescu a susţinut în fața colegilor săi că este nevinovat și că speră ca justiția să facă dreptate.