Ponta, după ce PSD și PNL au bătut palma pentru guvern: Aștept ca PSD să anuleze decizia de a mă exclude din partid

Ponta a explicat că partidul a decis să îl dea afară pe motiv că a refuzat să voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu. Or, în acest moment, Sorin Grindeanu a fost ”reabilitat” și urmează să dețină funcția de vicepremier în guvernul PSD-PNL condus de Nicolae Ciucă.”Eu am fost dat afară din PSD pentru că am refuzat să votez moțiunea de cenzură împotriva lui Grindeanu. Or, Grindeanu face parte din guvern acum. Mă aștept să anuleze acea decizie de excludere”, a declarat Ponta, la digi24.El a susținut însă că nu a avut niciun fel de discuții cu social-democrații, dar a spus că s-ar întoarce în partid dacă foștii colegi vor acest lucru.Victor Ponta a fost co-președinte al USL, alături de Crin Antonescu, în 2012, când a fost desemnat premier de către președintele de atunci Traian Băsescu, pe care alianța a încercat să-l demită, fără succes. A pierdut alegerile prezidențiale din 2014, în fața lui Klaus Iohannis. Și-a dat demisia din funcția de premier după tragedia Colectiv (2016), iar ulterior a fost dat afară din PSD și a fondat Pro România.