Profil de ministru Florin Roman, de la șefia interimară a Camerei Deputaților la ministerul digitalizării

şef de secţie la Agenţia MEDIAFAX, Unirea Press SRL, Alba Iulia (1997-2005);

consilier la Cabinetul Preşedintelui în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul gazelor naturale (2005-sept. 2006);

membru în Consiliul de Administraţie al Eon Distribuţie (oct. 2006-aug. 2008);

membru al Consiliului de Administraţie al CEC (febr.-iul. 2007);

preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica Serv (febr. 2008-febr. 2009);

membru în Consiliul de Administraţie al SC Automobile România SA (mart. 2007-ian. 2009);

preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Daewoo Automobile România SA (mart. 2007-ian. 2009);

membru al Consiliului de Administraţie al Eximbank (aug. 2007-dec. 2008);

secretar general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (sept. 2006-oct. 2011)

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba (iul. 2012-dec. 2016).

În vârstă de 47 de ani, este divorțat și are un copil. Potrivit declarației de avere, deține un teren intravilan de 620 mp în Alba Iulia , împreună cu fosta soție, o casă de 300 de mp aflată în construcție, un autoturism Volvo XC60, din 2011, și bijuterii în valoare de 5.000 de euro.Anul trecut, a câștigat peste 157.000 de lei ca indemnizație de deputat. De asemenea, are depozite bancare de aproape 165.000 de lei.Potrivit CV-ului publicat de site-ul Camerei Deputaților, Florin Roman susține că are ”capacitate de analiză şi sinteză, corectitudine în relaţiile de muncă”, este ”dinamic, spontan și capabil la program prelungit, muncă în echipă”.Este licenţiat în Ştiinţe Economice la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde s-a specializat în ''Contabilitate şi Gestiune Financiară (1992-1996).De asemenea, este licenţiat în Ştiinţe Economice la Universitatea Athenaeum din Bucureşti, specializarea ''Contabilitate şi Informatica de Gestiune'' (2008-2011).A urmat cursurile Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti şi are un master în ''Tehnici de Comunicare şi Influenţă Socială'' (2012).A urmat cursuri de apărare şi securitate naţională la Colegiul Naţional de Apărare (2005). A studiat Management performant la The Open University - CODECS Bucureşti (2006).A publicat lucrarea ”Teoria sistemelor informaţionale”, Editura Academiei Române, 2006.A ocupat funcţiile de:A fost ales deputat PNL în legislatura 2016-2020. A fost vicelider (febr.-sept. 2017) şi lider al grupului parlamentar al PNL (nov. 2019-dec. 2020).A fost reales deputat PNL în legislatura 2020-2024. Începând cu septembrie 2021, ocupă funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, iar din octombrie 2021 - preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor. Face parte din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi din Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989.