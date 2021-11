Cîțu joacă rolul de victimă în partid: „Am făcut ce a vrut PSD, premierul să nu fie președintele PNL! Cum credeați că se va termina?”

​Conducător al negocierilor cu PSD în ultimele săptămâni, Florin Cîțu joacă de victimă în partid, confruntat cu criticile din ce în ce mai multe din partea colegilor. „Am făcut ce a vrut PSD, premierul să nu fie președintele PNL! Cum credeați că se va termina?”, le-ar fi spus acestora Cîțu, potrivit susrselor HotNews.





„Am făcut ce a vrut PSD, premierul să nu fie președintele PNL! Cum credeați că se va termina? Atât timp cat ne vom lupta pentru principiile liberale în această coaliție vom ieși învingatori în final. (...) Acum o săptămână am cerut să incepem negocierile cu PSD. Am intrat în impas. PSD a cerut ca premierul sa nu fie presedintele PNL. Am facut ce a vrut PSD. Cum credeati că se va termina? Imediat au fost accelerate negocierile si acum avem un program de guvernare și o listă de ministri! M am luptat cu populismele si cu Ludovic Orban si cu USR si ma voi lupta si cu PSD! Provocarea pentru noi este să ne păstram identitatea liberală. Atât timp cât ne vom lupta pt principiile liberale în această coalitie vom ieși învingători în final”, a spus Cîțu potrivit acelorași surse.