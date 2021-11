Scandal la negocieri: Kelemen amenință că nu intră la guvernare / Ciucă: Sunt tactici de negociere / Ciolacu: Dacă UDMR pleacă din coaliție și PSD o va face

Ședința în care au loc negocierile pe portofoliile din noul Guvern s-a blocat vineri după ce liderii PNL și cei ai UDMR nu s-au înțeles asupra Ministerului Dezvoltării Regionale. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că liberalii au cerut la negocieri portofoliul Dezvoltării Regionale, minister care se află acum la UDMR. Kelemen Hunor s-a opus și a amenințat că nu intră în viitorul Guvern dacă nu-și menține portofoliile actuale. De partea cealaltă, PSD îl susține pe liderul UDMR si spune că dacă aceștia pleacă din coaliție nici sociali-democrații nu vor intra în viitorul Guvern.





Liberalii au insistat în spatele ușilor închise să aibă un minister important legat de finanţe, dacă PSD va prelua Finanţele Publice. Astfel așa s-a ajuns ca PNL să revendice Ministerul Dezvoltării Regionale, portofoliul deținut în prezent de UDMR.







La finalul ședinței, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că UDMR nu acceptă condițiile puse de PNL . „Nu e posibil să stăm noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștașul”, a spus Kelemen.





PSD îl susține pe liderul Kelemen Hunor și declarat public că dacă UDMR nu va intra în viitorul Guvern nici social-democrații nu o vor face. Potrivit surselor HotNews.ro, înaintea ședinței PNL-PSD-UDMR Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor s-ar fi întâlnit și ar fi discutat despre negocierile cu liberalii.





Propus premier de PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că e vorba de „tactici de negociere”.







"Am convenit pe capitolul social, l-am încheiat, pe politic s-a încheiat, este redactat. Avem în continuare de ajustat câteva elemente la justiție și am demarat negocierile pe ministere. Am convenit să luăm o pauză și vom continua discuțiile, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineață să reluăm negocierile după ce vor fi discuții în fiecare partid. Fiecare minister este foarte important și nu există absolut niciun fel de discuție ca una din formațiuni să iasă din coaliție. Sunt tehnici de negociere și fiecare negociază. Nici noi nu vrem să intrăm în coaliție fără PSD, UDMR și minorități", a spus Ciucă.







PNL, PSD și UDMR s-au întâlnit vineri, pentru a continua negocierile privind construirea noii coaliții de guvernare. După ce, joi, liberalii au decis să îl propună pe Nicolae Ciucă premier pentru a debloca discuțiile cu cei de la PSD, acum, cele două partide trebuie să se pună de acord cine va da primul premierul. Și în privința împărțirii ministerelor sunt probleme, în condițiile în care Florin Cîțu dorește Ministerul Finanțelor Publice, liderul PSD Marcel Ciolacu afirmând că cine va da premierul nu va avea acest portofoliu.