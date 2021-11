Cîțu, după ce Ciolacu a spus că nu îl vrea premier: Mi se pare bizar / PNL vine în fiecare zi cu încă o flexibilzare

PNL nu cedează, Florin Cîțu susținând miercuri că decizia conducerii partidului este ca primul premier în rotaţia decisă este să fie de la PNL, fără să fi fost stabilit un nume. Cîțu mai spune că i se pare ”bizar” că Marcel Ciolacu nu îl doreşte pe el premier și are un mesaj şi către colegii din partid: "Am văzut că sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul să fie desemnat de alte partide, este bizar, dar asta e”.

”PNL vine în fiecare zi cu încă o flexibilzare”, a spus Cîţu.

Întrebat de ce nu s-a supus la vor propunerea lui Emil Boc de flexibilizare a mandatului de premier, Cîţu a spus că s-a votat ca premierul să fie de la PNL, fără să se precizeze un nume.

”Să ştiţi că PNL are o decizie în Consiliul Naţional să nu facă alianţă cu PSD şi astăzi negociem cu ei”, a afirmat el.

Despre afirmaţia lui Marcel Ciolacu, că PSD nu acceptă ca Florin Cîţu să fie premier, atâta vreme cât a fost demis prin moţiune de cenzură, preşedintele PNL a răspuns, potrivit News.ro: ”Până la urmă, nu despre asta este vorba, Am auzit şi eu acest argument, mi se pare bizar. În primul rând, o moţiune de cenzură împotriva unei singure persoane este neconstituţională, asta ar însemna că cei de la PSD nu vor niciunul dintre membrii Guvernului să nu fie în viitorul Guvern. Mi se pare că ne ducem într-o direcţie greşită când vorbim despre persoane”.





Cîţu a arătat că ar avea o listă întreagă cu persoane de la PSD pe care nu le-ar dori.

Despre faptul că în PSD s-a decis că propunerea de premier este preşedintele partidului, Cîţu a răspuns: ”Deci preşedintele partidului. Sper să treacă şi la noi, atunci, sper să treacă”, el adăugând apoi că a glumit.

Florin Cîţu a arătat că acelaşi lucru l-a spus şi în negocierile cu USR, când a transmis că dacă se intră într-o discuţie despre persoane, "intrăm într-o discuţie care nu are sens”.

”Trebuie să ne întâlnim astăzi să vedem care este soluţia de compromis (...) PNL a făcut un compromis când am decis că vom face o coliţie de guvernare cu PSD, cred că am colegi în partid care vor să mai facem câteva compromisuri, doar să mergem mai departe”, a mai spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă e dispus să meargă la Cotroceni cu alt nume de premier, Florin Cîţu a arătat că decizia clară este premier PNL, în primă fază. ”Vom vedea în partid care este acel premier. Am văzut că sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul să fie desmenat de alte partide. E bizar, dar asta este”, a arătat el.





Florin Cîţu a reiterat că dacă se va ajunge la o soluţie, partidele vor merge cu o propunere comună de premier la Palatul Cotroceni şi a arătat că speră ca negocierile să se încheie cât mai repede.





”În momentul în care vom avea o soluţie, vom merge cu o propunere comună (..). Sper cât mai curând, e clar că avem nevoie de guvern, dar spun ce am spus şi ieri, dacă grăbim lucrurile este posibil să nu facem o coaliţie care să reziste pe termen lung”, a mai spus Cîţu.