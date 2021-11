Desființarea SIIJ, discutată de PNL și PSD. Cîțu: Eu zic că am avansat, facem progres

"Eu zic că am avansat acolo, facem progres. Cred că cu toţii avem avizul Comisiei de la Veneţia sau opinia Comisiei de la Veneţia şi de acolo pornim. Consensul este că pornim de acolo. (...) Avem avizul Comisiei de la Veneţia. Discuţia este despre toate legile justiţiei, un pachet întreg. Ceea ce cu toţii am agreat, şi noi, şi social-democraţii, este că trebuie să respectăm MCV-ul. Dacă nu respectăm MCV-ul, nu putem să mai discutăm despre intrarea în Schengen şi atunci, de aici pornim. Trebuie să găsim o soluţie pentru a respecta MCV-ul", a afirmat Cîţu duminică, într-o declaraţie acordată presei.Întrebat dacă social democraţii sunt de acord cu desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), Florin Cîţu a declarat că se va vedea soluţia experţilor."Vom vedea soluţia experţilor. Eu vă spun că toţi de la masă am fost de acord că trebuie să respectăm MCV-ul şi trebuie acele recomandări şi ca să putem să mergem mai departe pentru a intra în Schengen", a mai spus premierul interimar. (Sursa: Agerpres)