Ludovic Orban: Planul lui Klaus Iohannis este să fie premier după 2024. Un tandem cu Mircea Geoană nu e exclus

Întrebat dacă a existat vreo înţelegere între PNL, PSD şi preşedintele Klaus Iohannis pentru declanşarea alegerilor anticipate, Ludovic Orban a declarat că nu poate să recunoască aşa ceva.

"Nu, nu pot să recunosc aşa ceva. Au existat discuţii, este adevărat. Au existat discuţii, dar nu a existat nicio înţelegere. Cum poate fi o înţelegere între PNL condus de mine şi PSD? Eu mi-am angajat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi şi practic am căzut la moţiunea de cenzură, dar eu am provocat această cădere pentru că eu am anunţat public că obiectivul nostru este acela de a ajunge la anticipate. Am anunţat public lucrul respectiv", a declarat Ludovic Orban.

După ce i s-a atras atenţia că PNL avea 40 la sută în sondaje, Orban a explicat că nu se fac niciodată sondaje în momente de vârf.

"Nu am avut niciodată 40 la sută, astea sunt poveşti. Nu se fac niciodată sondaje în momente de vârf. Trebuie să aştepţi cel puţin o lună de zile, după un moment important, după momente cruciale, să se reaşeze opţiunile, pentru că opţiunile iniţiale de moment nu sunt stabile şi nu poţi să îţi faci strategii pe baza unor... S-au făcut sondaje imediat după prezidenţiale, când a câştigat Iohannis turul doi cu 66 la sută aproape. Normal, atunci am avut 43 la sută, PNL. Dar trebuie să aştepţi o lună jumate - două luni, până se restabilizează. PNL a atins scorul maxim realist de 36 la sută. De altfel, noi am avut în sondajele de opinie inclusiv în sondajele din ultimele două săptămâni ale campaniei parlamentare, între 29 şi 33 la sută. Că nu am materializat şi că am luat numai 25 la sută, s-a datorat în mare parte lipsei de mobilizare datorată în special faptului că am avut campania electorală la parlamentare în vârf de pandemie. Am avut în prima săptămână de campanie 10.000 de cazuri pe zi", a declarat Orban.