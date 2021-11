Ghinea: Trei fake cu renegocierea PNRR - secrete și pensii

"Asta e o prostie, totul e public, documentul legal la Comisie (tabel de jaloane si ținte de 700 de pagini) și la MIPE (același tabel spart pe 15 componente plus narativele la fiecare). Plus anexele publicate anterior - toate. E în limba română totul. PSD, nu mai inventați anexe secrete, totul e acolo, puneți mâna și citiți", scrie Ghine pe Facebook.







Referitor la solicitarea PSD de a modifica PNRR pentru a limita consultanța la maxim 3% și pentru a introduce ADR-urile, Ghinea spune că nu este cazul.





Am fost curios și am adunat toate liniile de asistență tehnică. NU se apropie nici pe departe de 1%. Ciolacu vrea să limiteze la 3%. Ce fumează oamenii ăștia? Dacă Ciolacu vrea sa modifice PNRR ca să nu depășească 3%, e ok: să facă cerere la Comisie. Vor râde și o vor aproba. Cererea e deja îndeplinită

Cât despre ADR-uri, la fel. E decizia Ministerului Dezvoltării dacă le implică. O poate face fără să modifice PNRR.Le-am explicat asta celor de la PSD când au venit să citească PNRR înainte de depunere: dacă vrea Ministerul Dezvoltării se poate, nu e în PNRR nici că da, nici că nu.Vă faceți de râs să declarați public că vreți să schimbați ceva ce nu este acolo", mai scrie Ghinea.







În ceea ce privește mărirea pensiilor, fostul ministru al Fondurilor Europene spune că acestea se pot majora pe baza unui algoritm statistic la nivel de lege.









Ghinea le transmite social-democraților că renegocierea PNRR-ului ar putea presupune reluarea întregului proces și blocarea tuturor capitolelor. "Orice redeschidere a PNRR presupune reluarea procesului: negociere cu Comisia, propunere a Comisiei către Consiliu pentru aprobare. Luni de zile pierdute. Pentru modificări inutile sau absurd", atrage atenția fostul ministru.











Ghinea susține că nu există nici o anexă secretă la PNRR."Nu e nevoie. Consultanță nu e, e asistență tehnică acolo unde au cerut ministerele că nu se pricep și Comisia a acceptat. De pildă Ministerul Energiei a cerut pentru strategia pentru hidrogen și pentru legislația ulterioară. Dacă Ciolacu zice că nu e nevoie și că face Ministerul Energiei singur, ok, sa facă și banii ăia se vor reloca la jumătatea implementării. Eu am scos multe cereri de asistență tehnică, au rămas doar cele argumentate și unde chiar nu există expertiză în ministere. Poate are PSD experți în hidrogen și facem economie."Avem o marjă maximă de 9,4% din PIB. E loc de creștere. Nu e loc de creștere din burtă.Aici e buba și de asta se zvârcolesc la negocieri. A zis Ciolacu acum o săptămână că trebuie să crească cu 30%. Apoi s-au mai calmat, vor 11%.PNL le explică că nu e loc de atât. Și are dreptate. Dar și PNL vine cu procent din burtă, mai mic. (...) Nu e de dreapta sau de stânga funcție de procent. Nu e de dreapta sau de stânga să puteți decide din burtă sau nu. E despre responsabilitate versus minciună populistă. Pensiile românilor nu mai trebuie să depindă de negocierile dintre voi", scrie fostul ministru.