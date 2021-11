Violeta Alexandru, după demisia din grupul parlamentar PNL : Mi se pare de neacceptat că ne ducem să discutăm cu PSD pe care l-am hulit atâţia ani, în frunte cu Florin Cîţu

"Mi se pare de neacceptat că ne ducem să stăm jos să discutăm cu PSD pe care l-am hulit atâţia ani, în frunte cu cel care acum este preşedintele PNL, Florin Cîţu, şi care şi-a făcut o întreagă campanie împotriva PSD şi acum se face că nu-şi mai aduce aminte ceea ce a spus public şi ceea ce ne-a spus nouă, colegilor noştri din PNL", a spus Violeta Alexandru, după demisia ei din grupul parlamentar PNL. Alexandru a catalogat situaţia din PNL drept un "haos".





"Am luat decizia să mă alătur colegilor mei, despre care deja ştiţi că s-au dezafiliat, şi să rămân alături de ei un om liber, asumat, un om care spune lucrurilor pe nume", a spus Violeta Alexandru, la Parlament.Deputatul a afirmat că Florin Cîţu este "cauza problemelor pe care PNL le are în acest moment".Violeta Alexandru a pledat pentru refacerea coaliţiei cu USR şi UDMR."Soluţia pentru a guverna corect România este la îndemâna noastră şi aceea este refacerea coaliţiei cu USR PLUS şi UDMR", a afirmat Violeta Alexandru. Ea a arătat că senatorii şi deputaţii PNL care au demisionat din grupurile parlamentare şi au devenit neafiliaţi se vor poziţiona pe fiecare proiect venit de la Guvern.Ea a mai spus că aceşti parlamentari nu au primit niciun semnal de integrare în activitatea desfăşurată de PNL.Violeta Alexandru este cel de-al 16-lea parlamentar care demisionează din grupurile parlamentare ale PNL.