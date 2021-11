Cîțu: Sunt șanse mari să refacem coaliția cu USR. A fost ca o terapie de grup. Am agreat ca premierul să fie de la PNL

Liderul PNL Florin Cîțu a declarat, la finalul discuțiilor cu Dacian Cioloș, că discuția cu USR a fost una foarte bună și a semănat cu o terapie de grup. El a spus că au discutat principiile privind formarea guvernului cu premier PNL, programul de guvernare și încheierea unui nou acord al coaliției.

”Am avut o discuție foarte bună. A semănat și cu o terapie de grup ceea ce este bine. Am discutat despre principii și programul de guvernare. Am agreat principiul de a reface coaliția. Am agreat că trebuie să fie un acord de coaliție în detaliu. Nu am discutat despre premier, ci despre principiu că trebuie să fie de la PNL, nu am discutat nume de persoane. (...) Sunt șanse mari să se refacă coaliția, eu am ieșit optimist de la discuții” a declarat el.

Cîțu a mai precizat, la insistențele presei, că urmează să discute și cu PSD.Liderii USR au convocat Biroul Național al partidului.